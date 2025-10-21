Es tendencia:
River hoy: dura autocrítica de Castaño y el once que se perfila para jugar contra Independiente Rivadavia

Todas las novedades del Millonario de este martes 21 de octubre, a días de enfrentar a la Lepra de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina.

Por Lautaro Toschi

Giuliano Galoppo
© Prensa RiverGiuliano Galoppo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 21 de octubre de 2025, a días de medirse ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El once que pondría Marcelo Gallardo, la dura autocrítica de Kevin Castaño y Sandra Rossi reveló la clave del éxito de Julián Alvarez.

La formación de River que se perfila para enfrentar a Independiente Rivadavia

El próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 22.10 horas, el Millonario e Independiente Rivadavia se verán las caras por la semifinal de la Copa Argentina. Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, la formación inicial de los de Núñez sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Fuerte autocrítica de Kevin Castaño

Kevin Castaño dialogó con Juan José Arango (Jotah) y afirmó: “Yo he tenido partidos malos. Como todo en la vida, vos tenés momentos difíciles y momentos buenos. Cuando tengo esos partidos malos soy muy autocrítico, no me quedo en el problema y trato de como de mejorar todo, de ver los errores y de autocriticarme“.

“He tenido partidos malos”: la fuerte autocrítica de Kevin Castaño sobre su rendimiento en River

Si usted no ve el error y no ve que se está equivocando, no es capaz de cambiarlo, porque usted mismo no es capaz de corregirse. Entonces creo que uno tiene que usar autocrítica. Eso es fundamental”, completó el mediocampista colombiano.

Sandra Rossi habló de Julián Alvarez

Hace años que River le dio valor a la neurociencia y Sandra Rossi es un pilar clave para eso. En diálogo con Infobae, la doctora se refirió a Julián Alvarez: “Fue uno de los deportistas que más me impresionó en la ambición de ser mejor. Es muy difícil cuando estás primero en el ranking… Por ejemplo, en mi laboratorio tenemos como un ranking de los top 5. Él estaba uno, era el más rápido, el que mejor visión periférica tenía, el mejor en todo. Ni te digo si había alguno que lo superaba. Hasta que no volvía a estar primero no se iba del laboratorio“.

Publicidad
Sandra Rossi, la neuróloga de River, reveló la clave del éxito de Julián Alvarez

Julián tenía una determinación, un hambre. Y te digo más, cuando ya se fue, me llamó y me preguntó ‘¿sigo uno en el ranking?’, yo decía ‘este es capaz de venir cuando vuelva a Buenos Aires”, agregó Rossi.

