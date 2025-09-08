River hoy: el delicado momento de Abel Ferriera en Palmeiras, los cambios que piensa Gallardo para la Libertadores y más

Mientras la fecha FIFA empieza a llegar a su fin, el mundo River sigue girando. Luego de disfrutar un fin de semana sin competencia, el Millonario le pone primera a una seguidilla de entrenamientos enfocados en el regreso al Torneo Clausura y lo que será el inicio de la llave por cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras. En paralelo, el Verdao atraviesa un delicado momento que ilusiona a todo Núñez y Marcelo Gallardo analiza cambios en la lista de buena fe para encarar la serie.

La irrisoria situación que vive Palmeiras

Abel Ferreira, su entrenador, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una inesperada actitud: viajó a Portugal, no regresó a tiempo, lleva días ausentándose en los entrenamientos y en San Pablo lo esperan en medio de fuertes críticas.

El técnico aprovechó el parate por la fecha FIFA para viajar a su país natal y resolver cuestiones personales. La vuelta al trabajo, luego de cierto días de descanso, estaba pautada para el pasado jueves. Sin embargo, el DT todavía brilla por su ausencia y el plantel se entrena pensando en el Monumental bajo un contexto inesperado. Su fecha de regreso aún no fue informada por el club, aunque se estima que podría ocurrir el martes. Sí, a ocho días de visitar a River.

En medio de las horas de incertidumbre que vive el Verdao, la decisión de Ferreira no tardó en acrecentar las críticas externas que viene recibiendo desde hace varias semanas. Es que Palmeiras, pese a haber brillado en la fase de grupos con puntaje ideal de la Copa Libertadores, no convence en el plano local: el último empate frente a Corinthians en el Brasileirao y la reciente eliminación en la Copa de Brasil acentuaron el descontento.

Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores

, el Muñeco ya tiene a los tres nombres que ingresarán para los cuartos de final del certamen. Los mismos son el defensor central Lautaro Rivero, el mediocampista ofensivo Juan Cruz Meza y el delantero Juan Bautista Dadín. Quien quedó afuera es Alex Woiski, uno de los refuerzos del último mercado de pases.

Por otro lado, hay dos futbolistas que dejarán su lugar en la lista, como lo son Santiago Simón y Franco Mastantuono, quienes se marcharon del club para jugar en Toluca de México y el Real Madrid respectivamente. El tercero en salir, todavía no está confirmado y hay tres nombres.

Dos de estos nombres son los de Germán Pezzella y Giorgio Costantini, quienes sufrieron una lesión de ligamentos cruzados y tendrán por lo menos seis meses de recuperación. El tercero que podría salir es Federico Gattoni. El defensor central que tiene contrato con el club hasta fin de año no es tenido en cuenta por Gallardo, por lo que podría dejar la lista. Tal es así que ante Libertad no fue convocado, a pesar de la falta de cuatro futbolistas en su posición.

Se fue de River a Europa y confesó que quiere volver a Sudamérica

Pablo César Solari nació en San Luis, se formó en Talleres, pero antes de debutar en Primera pasó a Colo Colo. En el elenco chileno se dio a conocer y llamó la atención de River, que a mediados de 2022 fue a la carga por él y desembolsó unos 5 millones de dólares por el 60% del pase, dejándole el 40% restante al Albo.

Así fue que, a comienzos de 2025, cuando apareció una oferta de 12 millones de dólares del Spartak Moscú, River no dudó y lo vendió. El Pibe no tuvo un inicio sencillo en su nuevo club. Es cierto que todavía se está adaptando, pero la realidad es que ya fue criticado por los hinchas del Spartak. Desde su llegada al elenco ruso lleva jugados 25 partidos en los que marcó cinco goles, brindó tres asistencias y recibió ocho tarjetas amarillas.

El atacante dialogó con el streamer chileno Felipe González y fue consultado respecto a una posible vuelta a Colo Colo: “Sí, obviamente. Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda muchísimo cariño. A Colo Colo siempre lo llevaré en el corazón, es donde inicié mi carrera”.

