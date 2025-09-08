Scaloni pidió que dejen tranquilo a Messi y habló de su futuro en la Selección Argentina: “Charlas informales”

Previo al viaje a Ecuador para enfrentarse al combinado local por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa. Allí, entre otras cosas, se refirió a su futuro y la participación de Lionel Messi en el Mundial.

“No hablé de esta situación del Mundial, sólo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece. Lo vamos a dejar tranquilo y lo que decida va a estar bien”, inició, pidiendo tranquilidad para la decisión del capitán de su equipo.

Además, explicó respecto a la posible lista de convocados: “El porcentaje de la lista hoy creo que no corresponde decirlo porque no lo tengo claro primero. Estamos lejos todavía y pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben porque hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí. A partir de que nos digan cuántos jugadores van a la lista, tomaremos decisiones”.

Y reveló que podría citar a futbolistas nuevos para los próximos amistosos: “En tanto y en cuanto haya lesiones o esté la posibilidad estamos abiertos a citar jugadores. Miramos que jueguen bien y que sea un buen tipo, se comporte bien y la única manera de saberlo es tenerlo acá. No tuvimos nunca un problema de comportamiento y la línea está clara”.

Scaloni se refirió a su futuro

Otros de los temas que tocó el entrenador en conferencia de prensa fue su futuro, debido a que su contrato con la Selección Argentina termina luego de la participación en el Mundial 2026. Sobre esto, comentó que está tranquilo y que está a favor de tener charlas informales con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Con el presidente tengo la mejor relación y si me tengo que sentar a hablar lo hago sin ningún problema, después ya se verá. Tener charlas informales no está mal, pero mi foco está en otra cosa hoy. No tengo problema, tengo la mejor relación y seguramente hablaremos”, comentó.

El análisis de sus 7 años como entrenador

Por otro lado, se refirió al séptimo aniversario desde su debut como entrenador de la Selección. “Al Scaloni de 2018 le diría que hemos trabajado con las ideas que teníamos desde el primer día, que era el sentido de pertenencia y jugar con esta camiseta sin obligación, con el respeto al compañero y a todo el mundo, que sepan que son jugadores de fútbol, no más que eso“, tiró.

Siguiendo por la misma línea, soltó: “Esa fue una de las cosas que nos planteamos al momento de venir y se ha cumplido más allá de ganar. Si no se hubiera ganado no se estaría hablando de todo esto, pero el objetivo marcado fue cumplido por los jugadores y la gente que rodea a la Selección. Jugar al fútbol ya lo saben”.

“No sé qué me quedó pendiente, me habrá quedado un montón, pero no me vienen a la cabeza. Un entrenador no está siempre contento aunque se gane”, cerró, confesando que le quedaron cosas pendientes a pesar de los títulos que consiguió.

