River hoy: evolución de Montiel y Driussi, charla de Gallardo con el plantel y mensaje de Di Carlo

Tras el traspaso presidencial que dio inicio oficial al mandato de Stefano Di Carlo a la cabeza de la comisión directiva, River irá en busca de recuperar el rumbo perdido hace tiempo nada menos que en el Supeclásico ante Boca que se disputará en La Bombonera el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16.30

Previo a tan trascendental compromiso, Marcelo Gallardo dispuso una charla con el plantel respecto a la cuál trascendieron algunos conceptos y también hubo mensaje del flamante presidente hacia el grupo. Por otro lado, hay buenas expectativas de poder contar con Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi entre los convocados.

Evolución de Montiel y Driussi

Aunque sobre el fin de semana se avanzó que era difícil que Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, ambos con lesiones, pudieran ser parte del Superclásico del próximo domingo ante Boca, ambos futbolistas dieron muy buenas señales en la vuelta a los entrenamientos.

Según avanzó el periodista Juan Patricio Balbi, de ESPN, este martes los dos futbolistas hicieron trabajos de campo en Ezeiza con preparadores específicos y aunque todavía no se integraron al grupo mostraron una importante evolución que generó la expectativa de que reciban el alta médica a tiempo de ser convocados para visitar La Bombonera si así lo considera Gallardo.

La charla de Gallardo con el plantel

Marcelo Gallardo dispuso para este martes de una charla íntima con el plantel como complemento del entrenamiento, que según avanzó el periodista Germán García Grova tiene como finalidad buscar motivación y respuesta en relación a objetivos futuros más que con hacer recriminaciones derivadas al pobre rendimiento que dejó un saldo de siete derrotas en los últimos diez partidos.

“Les va a apuntar a la palabra revancha”, le reveló una fuente. “La charla no va a ir por lo que pasó, sino para mirar para delante y enfocar en Boca, que es lo que viene, teniendo en cuenta que la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores depende de sí mismo. El mensaje va a estar enfocado en que a la vuelta de la esquina hay una revancha importante que puede ayudar a olvidar lo que pasó”, detalló.

Mensaje de Di Carlo al grupo

Como parte de su discurso de asunción de la presidencia de River, Stefano Di Carlo dejó un contundente mensaje referido al mal presente deportivo del que en el plantel que conduce Marcelo Gallardo no tardaron en tomar nota.

“Estamos en un momento deportivo que evidentemente no es bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente, no nos gusta y no nos representa desde el juego. Pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto, de un plan, y esos planes tienen momentos. Y de esos momentos se salen cuando uno tiene claro el norte, el horizonte y los desafíos“, expresó.

