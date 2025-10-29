River hoy: jugadores en riesgo de perderse el Superclásico, nuevo capítulo con Otamendi y la decisión de Brito sobre la presidencia

Para pasar la página de una nueva decepción en lo que va del año, producto de la eliminación en semifinales de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza, River ultima los detalles de su preparación para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo, desde las 20.30, por la decimocuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Dicho encuentro será clave también para levantar los ánimos y la confianza del planten en la previa del Supérclásico ante Boca que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre en La Bombonera y en el que ni Marcelo Gallardo ni los futbolistas están en condiciones de volver a decepcionar a los hinchas.

Jugadores en riesgo para el Superclásico

Más allá de los jugadores que están en proceso de recuperación de una lesión, River tiene riesgo de perder jugadores importantes para el Superclásico por acumulación de tarjetas amarillas, ya que son tres los titulares que suman cuatro amonestaciones y estarán expuestos ante Gimnasia.

Es el caso de Marcos Acuña, Lautaro River y Lucas Martínez Quarta, todos integrantes de la defensa que, aunque todavía falta para que Marcelo Gallardo defina la alineación, resulta muy poco probable que sean marginados en su conjunto para el próximo domingo.

River continúa preparándose para recibir a Gimnasia. (River Plate en X).

¿Son reales las chances de que River insista por Otamendi?

En los últimos días se reflotaron los rumores sobre la posibilidad de que River haga un intento por hacerse del fichaje de Nicolás Otamendi que ilusionó a los hinchas desde hace años, pero también generó malestar por nunca estar ni cerca de concretarse.

Es sabido que el defensor es hincha del club y el periodista Leo Paradizo avanzó que tendría tomada la decisión de defender su camiseta después del Mundial de 2026 si así lo desean en Núñez. De momento, sin embargo, no hubo ningún tipo de conversación con el jugador para evaluar esa posibilidad.

La decisión de Brito sobre el traspaso presidencial

Jorge Brito tomó la decisión de hacer el traspaso presidencial tan solo dos días después de las elecciones que se celebrarán en el club este primero de noviembre, es decir el lunes 3. A falta de que el club confirme la fecha y hora del acto oficial del cambio de mando, quien resulte ganador en las urnas tendrá su estreno presidencial nada menos que con Superclásico ante Boca, programado para el 9 de noviembre en La Bombonera.