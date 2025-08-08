River hoy: la formación ante Independiente y qué dijo Brito sobre la posibilidad de techar el Monumental

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 8 de agosto de 2025, el día previo a visitar a Independiente por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura. El once que tiene en mente Marcelo Gallardo, los jugadores con los que no podrá contar el entrenador, qué dijo Brito sobre la posibilidad de techar el Estadio Monumental en un futuro y cómo es el fixture del primer equipo en el mes de agosto.

La probable formación de River vs. Independiente

En la antesala del partido ante Independiente, Marcelo Gallardo probó con Juanfer Quintero como titular. El probable once para visitar al Rojo es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. De confirmarse este once inicial, quien saldría para que ingrese el colombiano sería Santiago Lencina, de grandes actuaciones en los últimos partidos.

¿Con qué jugadores no puede contar Gallardo?

Para el partido ante Independiente, Marcelo Gallardo no podrá contar con todos sus jugadores por diversos motivos. Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas se recuperan de sus esguinces en las rodillas, mientras que Sebastián Driussi todavía no estaba al 100% del esguince severo de tobillo que sufrió en el inicio del Mundial de Clubes. Por otro lado, Maxi Meza fue operado hace unas semanas y tiene para dos meses más de recuperación. Además, Juan Portillo recibió el alta médica, pero como no juega desde el 27 de mayo de este año, para el Muñeco es importante que haga un acondicionamiento físico.

Juan Carlos Portillo. (Foto: Prensa River).

Brito habló de la posibilidad de techar el Monumental

En diálogo con Lito Costa Febre en River Monumental, el presidente del Millonario se refirió a la chance de techar el estadio: “Yo creo que es un sueño de todos los hinchas de River, entre los cuales me incluyo. En estos últimos tiempos, lo que nos diferenció a los hinchas de River del resto es que hemos sido los únicos que hemos logrado convertir nuestros sueños en realidad. Creo que es un sueño que todos tenemos y que hay que intentarlo”.

¿Qué se le viene a River en agosto?

09/08 | Independiente vs. River – Torneo Clausura

14/08 | Libertad vs. River – Copa Libertadores

17/08 | River vs. Godoy Cruz – Torneo Clausura

21/08 | River vs. Libertad – Copa Libertadores

25/08 | Lanús vs. River – Torneo Clausura

31/08 | River vs. San Martín (SJ) – Torneo Clausura

