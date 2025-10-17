River hoy: la formación vs. Talleres y la dura sanción a un ayudante de Gallardo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 17 de octubre de 2025, el día anterior a jugar ante Talleres en Córdoba. La formación que piensa poner Marcelo Gallardo ante la T, la dura sanción que recibió Hernán Buján y el firme respaldo de Exequiel Palacios al Muñeco en este contexto adverso para los de Núñez.

Cambio de horario para el partido contra Talleres

El duelo entre River y Talleres por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura se iba a disputar a partir de las 22.15 horas, pero finalmente se modificó y el mismo iniciará a partir de las 20.30 horas. Eso se debe a que la final de la Copa Libertadores femenina también adelantó su horario.

¿Cómo formaría River contra Talleres?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para enfrentar a Talleres es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castao, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Marcos Acuña llega en condiciones físicas será titular en lugar de Casco.

Palacios respaldó a Gallardo

En diálogo con Marca, Exequiel Palacios fue consultado por River y dijo: “Como hincha siempre quiero que le vaya bien. De Gallardo no puedo decir nada, sólo darle las gracias porque fue el que confió en mí. No están ganando, pero no veo que River esté mal. No tengo dudas de que la situación va a cambiar“.

Exequiel Paalcios en River. (Foto: Getty).

Dura sanción a Hernán Buján

A falta de poco para el viaje a Córdoba para enfrentar a Talleres, River fue notificado sobre una sanción para un integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Se trata de Hernán Buján, uno de los hombres de mayor confianza del Muñeco, que fue suspendido por un fuerte cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez en la derrota ante Rosario Central.

El Tribunal de Disciplina oficializó un castigo de tres fechas para el ayudante del entrenador por insultar al juez en el Gigante de Arroyito. La decisión se debe al incumplimiento del artículo 13 inciso 1.c) del Código Disciplinario, referido a la “conducta incorrecta de los jugadores y oficiales” en partidos y competiciones.