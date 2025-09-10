Es tendencia:
River hoy: la situación de Subiabre, crítica de Alfaro a Gallardo por Galarza y posible XI para enfrentar a Estudiantes

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 10 de septiembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Finalizó la Fecha FIFA y El Millonario tendrá mucha acción en los próximos días. (Foto de River en X).
La Fecha FIFA llegó a su fin y en River se intensifican los trabajos para volver al ruedo en todos los frentes, con visita a Estudiantes de La Plata el sábado por el Clausura 2025 como compromiso más inmediato, partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras como objetivo prioritario y mano a mano con Racing por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, con fecha a confirmar.

Mientras Marcelo Gallardo termina de definir la alineación para buscar sumar de a tres en tierras platenses y continuar en la cima de la Zona B, hay novedades respecto a la situación de Ian Subiabre, quien todavía no renovó su contrato, y llegó una crítica de Gustavo Alfaro hacia el DT relacionada con Matías Galarza, a quien dirige en la Selección de Paraguay.

La postura de River sobre la renovación de Subiabre

Ian Subiabre tiene contrato con River hasta diciembre de 2026, pero la dirigencia quiere dar lugar a una renovación que permita, además, fijarle una cláusula de rescisión de 100 millones de euros como blindaje, algo que ya sucedió con Colidio, Dadín, Rivero, Woiski, Galarza Fonda, Portillo y Thiago Acosta.

Hasta el momento, sin embargo, no hubo avances en esas gestiones y desde el club podrían utilizar como elemento de presión la negativa a cederlo para que dispute el Mundial Sub 20 en Chile, que iniciará a finales de mes, si no acepta extender el vínculo.

El Millonario volverá al ruedo este sábado visitando a Estudiantes. (Foto de River en X).

Inesperada crítica de Alfaro a Gallardo

Matías Galarza, futbolista que todavía no termina de asentarse en River, fue autor del golazo que le permitió a la Selección de Paraguay, ya clasificada previamente al Mundial, despedirse con triunfo 1-0 ante Perú de las Eliminatorias de Conmebol.

En la conferencia de prensa posterior a ese partido, Gustavo Alfaro fue consultado sobre la situación del jugador que ya ha sido objeto de críticas en El Millonario y respondió respaldándolo, además de deslizar una sutil crítica al Muñeco. “A veces, los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo, te puede dar a favor o te puede dar en contra. Prácticamente, con dos o tres días, salió y lo tiraron a la cancha en un proceso donde River está en reconstrucción“, remarcó.

El posible equipo para visitar a Estudiantes

A la espera de ver en qué condiciones se reincorporarán los futbolistas que estuvieron vinculados a sus respectivas selecciones, Marcelo Gallardo empezó a definir un posible equipo para visitar a Estudiantes en La Plata, este sábado desde las 19.00.

Todavía con varias dudas por resolver, el Millonario podría alinear con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas.

