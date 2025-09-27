River hoy: las bajas que tiene Marcelo Gallardo, Ian Subiabre renovará su contrato y la formación vs. Deportivo Riestra

River dejó atrás la eliminación en la Copa Libertadores, y ahora se focaliza de lleno en el Torneo Clausura, donde este domingo 28 de septiembre tendrá que recibir a Deportivo Riestra.

Marcelo Gallardo quiere que sus dirigidos regresen a la victoria después de tres partidos en fila, ya que no ganan desde el 13 de septiembre frente a Estudiantes de La Plata, pero para este juego no solo perderá a Enzo Pérez.

Las bajas que tendrá River vs. Deportivo Riestra

Para este encuentro, donde River recibirá al Malevo, Marcelo Gallardo no contará con las presencias de Enzo Pérez (recibió siete puntos de sutura por el corte que sufrió arriba de su rodilla izquierda), Juan Portillo (traumatismo duro en la cresta ilíaca), Sebastián Driussi (desgarro en el bíceps femoral izquierdo), Gonzalo Martínez (distensión muscular en el gemelo izquierdo), Maxi Meza (se recupera de una operación por tendinitis rotuliana), y Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini, que se recuperan de sus respectivas roturas de ligamentos.

Juan Carlos Portillo, jugador de River. (Foto: Prensa River)

Ian Subiabre firmará su renovación con River

Luego de varias semanas de negociación, River llegó a un acuerdo con Ian Subiabre y el juvenil extenderá su contrato. El mismo tendrá duración hasta fines de 2028 y la cláusula de salida de será de 100 millones de euros, que aumentará a 120 diez días antes del cierre del libro de pases. Cabe recordar que el atacante se encuentra en Chile para jugar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

ver también Diego Latorre y un crudo análisis del presente de River con críticas a Marcelo Gallardo: “No le pudo dar identidad”

La posible formación de River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Por ahora, Marcelo Gallardo no definió la formación con la que River enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero tendría una única duda en el mediocampo.

Publicidad

Publicidad

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juanfer Quintero o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maxi Salas o Miguel Borja, serían los titulares que colocaría el DT del Millonario.

ver también El Flaco López puso fin a la novela y reveló en qué club estuvo más cerca entre Boca y River: “Llegué a pensarlo”