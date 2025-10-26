River hoy: los puntos que necesita para clasificar a la Libertadores 2026 y la revelación de Gio Simeone

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 26 de octubre de 2025, con los ecos de la eliminación en la Copa Argentina todavía presentes. La revelación de Giovanni Simeone, cuántos puntos necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, el ex River que eligió a José Paradela como el mejor jugador de la Liga MX y cuándo será el próximo partido del equipo de Marcelo Gallardo.

Gio Simeone reveló que Gallardo lo llamó para volver a River

Hace casi diez años, Giovanni Simeone partió al fútbol europeo y siempre jugó en el fútbol italiano. El delantero formado en River se encuentra en Torino desde mediados de 2025, fue cedido por una temporada y desde su arribo lleva anotados tres goles en ocho partidos jugados. Gio contó que pudo volver al Millonario a comienzos de este año, pero que optó por quedarse en el Viejo Continente, aunque no descarta regresar en un futuro.

Gio Simeone. (Foto: Getty).

En diálogo con Olé, Giovanni Simeone dijo: “Hace unos dos años me llamaron de Racing, pero estaba en Napoli y la verdad es que no era el momento de volver. Me sorprendió y me gustó mucho que me hayan llamado. Y en diciembre del año pasado tuve la posibilidad de ir a River. En este momento veo difícil que pueda irme, pero no lo veo como un no rotundo. Es algo que me gustaría. Me gusta mucho el fútbol argentino, es pasional y, además, extraño bastante Argentina”.

¿Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual?

River depende de sí mismo para sacar su boleto a la Libertadores 2026 mediante la tabla anual. Solamente quedan tres partido para el cierre de la temporada regular y los de Núñez asegurarán su clasificación al torneo más importante del continente en caso de ganar los 9 puntos en juego.

En caso de no sumar los nueve puntos, el objetivo será que Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y Boca saquen menos unidades en el cierre de la temporada regular. Un detalle no menor es que los de Gallardo tendrá la oportunidad de enfrentar al Xeneize, por lo que de sacar un resultado positivo en La Bombonera hará que su eterno rival no sumen puntos.

Palavecino llenó de elogios a José Paradela

Tras brillar en Necaxa, José Paradela pasó a Cruz Azul en el último mercado de pases y también mostró un gran nivel allí. Agustín Palavecino dialogó con Claro Sports y habló maravillas de su ex compañero en River y Necaxa: “José Paradela es un hermano, me pone muy contento su presente. Para mí, es el mejor jugador de la liga por lejos“. Cabe destacar que ambos arribaron al Millonario a comienzos de 2021, pero ninguno logró brillar.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El Millonario jugará su próximo partido el domingo 2 de noviembre a partir de las 20.30 horas ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Cabe destacar que el sábado 1 de noviembre serán las elecciones presidenciales en River.