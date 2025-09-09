Es tendencia:
River hoy: obras en el Monumental, 10 años de Casco en el club y el ojo puesto en Montiel y Acuña

Todas las novedades del Millonario de este martes 9 de septiembre, a días de enfrentar a Estudiantes por el Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Santiago Lencina
© Prensa RiverSantiago Lencina

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 9 de septiembre de 2025, con el foco puesto en el duelo del próximo sábado ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura. Las nuevas obras en el Estadio Monumental, Milton Casco cumple diez años en el Millonario, la chance de ver como titulares a Montiel y Acuña en la Selección Argentina y la actividad de los otros convocados a las Eliminatorias Sudamericanas.

Más obras en el Monumental

Desde 2020 comenzó una renovación integral del Estadio Monumental. Luego de ampliar la capacidad del estadio, renovar butacas, baños, puestos de gastronomía, hacer un nuevo SUM, un nuevo colegio y duplicar el tamaño del estacionamiento, las nuevas obras del Monumental pasan por la fachada de la tribuna Belgrano -que da a la avenida Udaondo- en la que se colocarán vidrios y paneles con los colores de la bandera, por otro lado, se iniciará la construcción de un polideportivo.

Atento River: cuándo estará lista la nueva fachada del Monumental y la obra que está por comenzar

Milton Casco cumple 10 años ininterrumpidos en River

El 9 de septiembre de 2015, Milton Casco llegó a River desde Newell´s. Este martes se cumplen diez años de ese arribo. El entrerriano supo ocupar distintos roles en el plantel: fue clave para la conquista de la Libertadores 2018, peleó por un puesto, se lo ganó y ahora le toca aportar más como líder en el vestuario que dentro del campo. Los números indican que disputó 311 partidos, marcó 5 goles y ganó 13 títulos.

311 partidos, 5 goles y 13 títulos: se cumplen 10 años de la llegada de Milton Casco a River

Gallardo, atento a los convocados

Este martes finalizarán las Eliminatorias Sudamericanas y River cuenta con varios convocados. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían ser titulares en la Selección Argentina ante Ecuador. Por otro lado, Paulo Díaz representa a Chile -sin chances de clasificar al Mundial 2026- que se medirá ante Uruguay en Santiago. Por su parte, Quintero y Castaño sumarán minutos en el partido entre Colombia y Venezuela, mientras que Matías Galarza haría lo propio en Paraguay frente Perú. La idea es que todos se reincorporen a los entrenamientos el próximo jueves y, dependiendo como llegue, ser considerados para jugar el sábado contra Estudiantes.

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

Se viene Estudiantes

El próximo sábado, a partir de las 19 horas, River visitará a Estudiantes en el duelo interzonal del Torneo Clausura. El Millonario necesita sumar de a tres para seguir como líder de la Zona B, pero también para mantener su lugar de privilegio en la tabla anual, que da cupo a la Copa Libertadores 2026. Gallardo armará el equipo en base a la recuperación que tengan los jugadores convocados a sus selecciones.

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

