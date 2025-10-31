Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: qué necesita para clasificar a octavos del clausura y los 12 jugadores que deben volver en diciembre

Todas las novedades del Millonario de este viernes 31 de octubre, con el foco puesto en el duelo del próximo domingo ante Gimnasia.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Kevin Castaño
© Prensa RiverKevin Castaño

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 31 de octubre de 2025, a dos días de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Marcelo Gallardo ante el Lobo, los resultados que necesita para clasificar a octavos de final del torneo local, los 12 jugadores que deben volver en diciembre y las elecciones presidenciales que se celebrarán el sábado.

La probable formación de River para recibir a Gimnasia

El Millonario recibirá al Lobo el próximo domingo a partir de las 20.30 horas. Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para recibir al Lobo el próximo domingo está conformado por: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

¿Qué necesita River para clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura en esta fecha?

Para que River clasifique a octavos de final del Torneo Clausura en esta jornada necesitará ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo domingo a las 20.30 horas en el Estadio Monumental y que los tres equipos que tienen 15 unidades no ganen. Cabe destacar que Instituto recibirá a Rosario Central este viernes por la noche, que Atlético Tucumán visitará a Independiente el sábado y que Sarmiento se medirá ante Platense el lunes en Vicente López.

Qué necesita River para clasificar a octavos del Torneo Clausura en esta fecha

ver también

Qué necesita River para clasificar a octavos del Torneo Clausura en esta fecha

Los 12 jugadores que deben volver de sus préstamos a fin de año

Son 12 los futbolistas de River que están a préstamo en otros clubes y deben regresar a fin de este 2025, pero la realidad es que ninguno de ellos será considerado. Los doce jugadores que finalizan sus préstamos son: Ezequiel Centurión, Tomás Galván, Elián Giménez, Tiago Serrago, Daniel Zabala, Tomás Nasif, Franco Alfonso, Tobías Leiva, Tomás Castro Ponce, Gonzalo Trindade, Oswaldo Valencia y Alexis González.

Los 12 jugadores que tienen que volver a River en diciembre

ver también

Los 12 jugadores que tienen que volver a River en diciembre

Se vienen las elecciones en River

El próximo sábado 1 de noviembre, entre las 10 y las 20 horas se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en River. El oficialismo lleva como candidato a Stefano Di Carlo, mientras que la oposición presente cuatro listas separadas, las mismas son encabezadas por: Carlos Trillo, Luis Belli, Pablo Lunati y Daniel Kiper. Podrán votas socios activos y plenos mayores de 16 años con tres años de antigüedad (al 31 de octubre de 2025).

Publicidad
Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River: “Monumental techado y capacidad para 100 mil personas”

ver también

Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River: “Monumental techado y capacidad para 100 mil personas”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los 2 cambios reglamentarios que piensa la IFAB y cambiarían la dinámica del fútbol argentino
Fútbol Argentino

Los 2 cambios reglamentarios que piensa la IFAB y cambiarían la dinámica del fútbol argentino

Qué necesita River para clasificar a octavos del Torneo Clausura en esta fecha
River Plate

Qué necesita River para clasificar a octavos del Torneo Clausura en esta fecha

Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once de River ante Gimnasia
River Plate

Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once de River ante Gimnasia

Los elogios de Matías Almeyda a Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético de Madrid con Sevilla: “Lo tiene todo”
Fútbol europeo

Los elogios de Matías Almeyda a Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético de Madrid con Sevilla: “Lo tiene todo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo