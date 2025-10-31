River hoy: qué necesita para clasificar a octavos del clausura y los 12 jugadores que deben volver en diciembre

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 31 de octubre de 2025, a dos días de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Marcelo Gallardo ante el Lobo, los resultados que necesita para clasificar a octavos de final del torneo local, los 12 jugadores que deben volver en diciembre y las elecciones presidenciales que se celebrarán el sábado.

La probable formación de River para recibir a Gimnasia

El Millonario recibirá al Lobo el próximo domingo a partir de las 20.30 horas. Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para recibir al Lobo el próximo domingo está conformado por: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

¿Qué necesita River para clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura en esta fecha?

Para que River clasifique a octavos de final del Torneo Clausura en esta jornada necesitará ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo domingo a las 20.30 horas en el Estadio Monumental y que los tres equipos que tienen 15 unidades no ganen. Cabe destacar que Instituto recibirá a Rosario Central este viernes por la noche, que Atlético Tucumán visitará a Independiente el sábado y que Sarmiento se medirá ante Platense el lunes en Vicente López.

Los 12 jugadores que deben volver de sus préstamos a fin de año

Son 12 los futbolistas de River que están a préstamo en otros clubes y deben regresar a fin de este 2025, pero la realidad es que ninguno de ellos será considerado. Los doce jugadores que finalizan sus préstamos son: Ezequiel Centurión, Tomás Galván, Elián Giménez, Tiago Serrago, Daniel Zabala, Tomás Nasif, Franco Alfonso, Tobías Leiva, Tomás Castro Ponce, Gonzalo Trindade, Oswaldo Valencia y Alexis González.

Se vienen las elecciones en River

El próximo sábado 1 de noviembre, entre las 10 y las 20 horas se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en River. El oficialismo lleva como candidato a Stefano Di Carlo, mientras que la oposición presente cuatro listas separadas, las mismas son encabezadas por: Carlos Trillo, Luis Belli, Pablo Lunati y Daniel Kiper. Podrán votas socios activos y plenos mayores de 16 años con tres años de antigüedad (al 31 de octubre de 2025).

