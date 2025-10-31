El motivo por el que Jorge Brito y Marcelo Gallardo almorzaron por última vez en River

Jorge Brito termina con su mandato al frente de la presidencia de River, ya que este sábado 1 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en donde los socios elegirán al nuevo mandamás de la institución por los próximos cuatro años. Pero horas antes de que inicien los comicios, almorzó por última vez con Marcelo Gallardo.

El entrenador más ganador de toda la historia del Millonario también termina su vínculo a fin de año, y debido a que habrá nuevas autoridades que comanden al club, tuvo una última reunión con Brito bajo su rol presidencial. Del almuerzo también participaron los futbolistas, según reportó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN.

Cabe destacar que el nuevo Estatuto de River, que fue aprobado durante 2023, establece en su artículo 98 que “los cargos electos para la Mayoría y Minoría en Comicios serán asumidos dentro de los cinco (5) días hábiles de la celebración de Comicios, excepto en el caso de celebración de nuevos Comicios por empate en los términos del artículo precedente, en el cual los cargos serán asumidos dentro de los cinco (5) días hábiles a la celebración de dichos nuevos Comicios. En todos los casos, las Autoridades vigentes al momento de los Comicios se mantendrán en sus cargos hasta la fecha de asunción de los candidatos electos en los Comicios”.

Debido a que el paso de mando se realizará este lunes 3 de noviembre, a las 18:00, el también empresario bancario se reunió en River Camp con el cuerpo técnico riverplatense, los futbolistas y con Enzo Francescoli, quien todavía no sabe qué función tendrá a futuro si es que en los comicios hay un triunfo del oficialismo.

La relación entre ambos ha sido muy fuerte, ya que se conocen desde el primer ciclo del Muñeco como entrenador, donde Brito era el vicepresidente durante la gestión que encabezó Rodolfo D’Onofrio. Por lo tanto, la última comida que compartieron tuvo muchísima emotividad, además del respeto de siempre que hubo entre las partes.

Gallardo y Brito durante una de sus reuniones. (Foto: Prensa River)

Los títulos de Jorge Brito como presidente de River

Desde que asumió como presidente de River hasta que terminó su mandato, Jorge Brito conquistó cuatro títulos: el Trofeo de Campeones, en 2021, y la Primera División, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, en 2023.

