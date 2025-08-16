River hoy: situación de los borrados por Gallardo y posible formación vs. Godoy Cruz

Tras el empate sin goles en su visita a Libertad en Asunción, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, River se prepara para enfrentar a Godoy Cruz este domingo desde las 18.30 en el Estadio Monumental, buscando mantener la cima de la Zona B del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Marcelo Gallardo recuperó a algunos de sus futbolistas lesionados para hacer frente al Tomba, como Lautaro Rivero, quien podría volver a ser titular tras no formar parte del duelo internacional por no formar parte de la lista de buena fe; Sebastián Driussi que ya sumó minutos en Paraguay y Juan Carlos Portillo, que todavía no sumó minutos con la camiseta del Millonario.

El equipo que diagrama Gallardo

Sabiendo que el próximo jueves se jugará la posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, situación por la cual no quiere correr riesgos innecesarios en la previa, Marcelo Gallardo se debate entre alinear algunos titulares habituales ante Godoy Cruz o salir a la cancha con un equipo completamente alternativo.

Si bien Franco Armani seguiría siendo el custodio del arco, la rotación sería importante en todas las líneas. En defensa reaparecerán Lautaro Rivero en la zaga y tanto Fabricio Bustos como Milton Casco en los laterales, por lo que solo Sebastián Boselli repetirá titularidad respecto al partido en Paraguay.

Marcelo Gallardo recibiría con mayoría de suplentes a Godoy Cruz en el Monumental.

Juan Carlos Portillo podría hacer su debut absoluto jugando desde el arranque como mediocampista central, con Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza, o también está la opción de Nacho Fernández, a sus costados. Santiago Lencina se impondría una vez más a Juanfer Quintero, probablemente para que el colombiano sea titular en la revancha de Copa, mientras que Sebastián Driussi y Miguel Borja pulsean para acompañar en el ataque a Ian Subiabre.

Publicidad

Publicidad

Posible XI de River vs. Godoy Cruz

Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja o Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

La situación de los borrados por Gallardo

Entre las alternativas que se plantea Gallardo no figura ninguno de los futbolistas a los que, aunque siguen siendo parte del plantel, ya se les había dejado en claro que no serían tenidos en cuenta. Entre los que no encontraron nuevo destino se encuentran Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Federico Gattoni, todos con contrato hasta diciembre.

Actualmente se entrenan a contraturno junto a Pablo Espinieira, preparador físico que trabaja en River desde hace varios años. Llevan tareas de activación, puesta a punto física, ejercicios de explosión y gimnasio. Además, hay trabajos de pelota para no perder el contacto necesario.

Publicidad

Publicidad