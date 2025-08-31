Es tendencia:
La picante advertencia que el Diablito Echeverri le hizo a Palmeiras antes de que se cruce con River en la Copa Libertadores: “No le tenemos miedo”

Al llegar a Argentina para sumarse al seleccionado que dirige Lionel Scaloni, al Diablito le preguntaron por el cruce entre River y Palmeiras.

Por Julián Mazzara

Claudio Echeverri, actual futbolista de Bayer Leverkusen.
Claudio Echeverri, actual futbolista de Bayer Leverkusen.

En los cuartos de final de la Copa Libertadores, habrá un cruce muy picante: River y Palmeiras definirán quién pasará a las semifinales para así transformarse en un firme candidato al título. Si bien los dirigidos por Marcelo Gallardo no vienen teniendo buenas producciones futbolísticas, confían ciegamente de lo que son capaces y trabajarán para mejorar de cara al duelo ante los brasileños.

A pesar de que ya no está en el Millonario, que lo vendió a Manchester City y en este último mercado de pases emigró hacia Bayer Leverkusen para ganar los minutos que no tenía bajo las órdenes de Pep Guardiola, el Diablito Echeverri sigue pendiente de lo que ocurre con el elenco del barrio porteño de Núñez.

La presencia de sus ex compañeros, con quienes tiene una gran amistad, además de que es hincha confeso de la institución, son condimentos que le provocan tener un ojo puesto en lo que ocurra en São Paulo y en el Monumental. Y tras arribar al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina con vistas a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador, el chaqueño le hizo una advertencia al Verdão.

A la hora de analizar lo que será la llave ante el conjunto dirigido por Abel Ferreira, el nacido en la ciudad de Resistencia fue muy picante: “River es River, nos va a ir muy bien. No le tenemos miedo a nadie”, enfatizó con total seguridad ante los micrófonos de ESPN, donde también se mostró muy contento por volver a ser convocado al seleccionado nacional que lidera Lionel Scaloni.

Claudio Echeverri, ex futbolista de Manchester City. (Getty Images)

Claudio Echeverri, ex futbolista de Manchester City. (Getty Images)

Días y horarios de Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

Palmeiras y Riverse verán las caras por los cuartos de final de la Libertadores, en una llave que se abrirá en Buenos Aires y se cerrará en San Pablo. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha será el miércoles 24 en el mismo horario en el Allianz Parque. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

