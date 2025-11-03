Con el Superclásico ante Boca por delante, qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El semestre de River es muy irregular. Acumula 4 derrotas consecutivas de local y perdió 7 de los últimos 10 partidos, cifras que marcaron nuevos récords en la historia del club. Con ese pésimo presente sobre la mesa, el próximo domingo disputa el Superclásico ante Boca en La Bombonera y luego solo le resta medirse contra Vélez en Liniers. Dos desafíos más que complicados…

La abrumadora racha negativa en el Torneo Clausura 2025 complicó la clasificación a la próxima Copa Libertadores y ahora corre de atrás. Las recientes caídas ante Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central, Sarmiento y ahora Gimnasia, no le permitieron mantenerse en lo más alto de la tabla anual y pelear codo a codo para conseguir un boleto directo a la competición internacional.

Lo cierto es que es difícil que River juegue la Copa Libertadores 2026, si hablamos de evitar la fase previa. Si bien podría sacar pasaje si levanta el trofeo del campeonato, a través de la tabla de posiciones que computa ambos torneos , su situación es sumamente compleja. Esto se debe a que en la tabla anual quedó 3° con 52 unidades, a 4 puntos de Boca, que está segundo.

Los jugadores de River tras perder ante Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.

¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

A falta de solamente dos jornadas para que cierre la fase regular del Torneo Clausura 2025, de mínima, River necesita ganarle a Boca y empatar ante Vélez. Ese escenario sería positivo siempre y cuando la victoria sea por varios goles de diferencia, además de que el Xeneize no triunfe ante Tigre y que Argentinos Juniors y Riestra no consigan dos victorias en estas dos fechas restantes.

Para conseguir la clasificación asegurada, debe ganarle a Boca y a Vélez, y esperar que el Xeneize no gane frente a Tigre, al cual enfrenta en La Bombonera. En ese hipotético panorama, no importan los resultados que consigan el Bicho y el Malevo en sus encuentros ya que no podrían alcanzar al Millonario en la tabla anual, por lo que sería un hecho disputar la Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que Rosario Central lidera la tabla anual con 65 puntos, detrás aparece Boca con 56 (+25), tercero está River con 52 (+19), mientras que Argentinos Juniors está cuarto con 51 (+18) y quinto Deportivo Riestra con 51 (+14). Al Millonario le quedan por jugar dos partidos: ante Boca, el domingo 9 de noviembre en La Bombonera desde las 16.30 horas y frente a Vélez.

Los jugadores de River tras perder ante Sarmiento por el Torneo Clausura 2025.

