Guido Rodríguez: del no de Gallardo al ser una fija de Scaloni

Más allá de si es titular o de si suma minutos desde la banca, a veces tampoco entra, a la hora de conocer las listas de Lionel Scaloni hay un nombre que no falta casi nunca: Guido Rodríguez. Un jugador que resulta ser una rueda de auxilio para Scaloni durante su ciclo y que, como no podía ser de otra manera, estuvo presente en Qatar.

Y si bien alguno puede pensar que esto de tener pocos minutos o de funcionar como bombero para Guido podría ser algo molesto, el pasado del volante del Betis demuestra todo lo contrario. Si cuando era una de las mayores promesas de River supo esperar, porque no lo haría ahora que es una figura de la Selección.

Desde chiquito, repartiendo su amor entre el fútbol y el tenis, el nacido en Saenz Peña demostraba esa templanza y serenidad que tiene tanto para jugar como para no desesperarse cuando no lo hace. Habilidoso, con buen pase y una marca férrea, River no dudó en aceptarlo en su cantera cuando este se fue a probar en novena.

Líder de todas las categorías donde jugó, el debut de Rodríguez en primera no tardo en llegar. Con apenas 20 años, Ramón Díaz lo tiró a la cancha en el campeonato del 2014 y con 8 partidos disputados fue partícipe del primer torneo que tuvo el Millonario tras recuperar el orden en 2012.

Sin embargo, pese a que su crecimiento iba en ascenso, algo en Guido Rodríguez no terminaba de convencer a Marcelo Gallardo y debió dar un paso al costado, dejar su casa. Así llegó al sorprendente Defensa y Justicia de Ariel Holan. Tan grande fue su rendimiento en el Halcón que en solo 16 partidos vinieron de México y se lo llevaron.

Pieza fundamental del Xolos de Tijuana que por aquellos momentos sorprendía a todos, en una sola temporada Guido logró convencer al América de comprarlo. No había otro como él dentro de la Liga MX; con un excelente pase para romper líneas y con una capacidad defensiva que le permite meterse entres los centrales, no se lo podían perder.

En América de México fue donde se dio su explosión total. Con tres títulos en tres años y siendo el mejor jugador del país en la 2019/20, no solo Lionel Scaloni supo encontrar en el a una rueda de auxilio sino que Real Betis también cayó en la tentación y se lo quedó en el 2020.

Es decir, en solo seis años de carrera, Guido Rodrpiguez pasó por cinco equipos demostrando ser un jugador de élite total ya que sus salidas no se dieron por falta de rendimiento (salvo la de River en 2016) sino que ocurrieron por el fantástico nivel demostrado. Un juego que llevaba a sus interesados a hacer lo imposible para tenerlo.

Con un presente fantástico en el Betis de Pellegrini, Guido llegó al Mundial con la misión de reemplazar a Paredes cuando el equipo tenía que cerrarse. Sin embargo, solo tuvo participación en los primeros sesenta ante México ya que luego apareció un Enzo Fernández totalmente sorprendente que se ganó la titularidad indiscutida.