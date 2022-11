El Mundial de Qatar 2022 es el gran anhelo de la Selección Argentina. Por ello, a días del inicio de la competencia, Lionel Scaloni y compañía comienzan a pensar en los detalles. Y hay uno no menor: la indumentaria. ¿Con qué camisetas va a afrontar la Albiceleste la próxima Copa del Mundo?

Celeste y blanca: la camiseta titular de la Selección Argentina para Qatar 2022

Con los colores de toda la vida y algunos toques distintivos en los hombros con las características tres tiras de Adidas que resaltan en negro, la camiseta titular de la Selección Argentina no tiene grandes cambios. Aunque claro, cabe destacar que ya no existe el camuflado que aparecía en el celeste de la indumentaria campeona de la Copa América.

Violeta con el fuego sagrado: la camiseta alternativa de la Selección Argentina para Qatar 2022

Con un violeta directamente relacionado a la igualdad de género y con varios guiños a la patria, la camiseta violeta de la Selección Argentina fue una de las que más críticas generó. Igualmente, desde Adidas aclararon las razones por las que se eligió el color y tras ello la gente la adoptó.

“En el caso de la violeta, que es una casaca alternativa y no suplente, no se trata de un diseño para las mujeres. Será la camiseta que usarán los jugadores del seleccionado en Qatar 2022 en caso de que sea necesario diferenciarse de la camiseta de un adversario. La camiseta de la Selección es y será celeste y blanca. De eso no hay discusión", explicó Ricardo Gortari, gerente de Sports Marketing de Adidas Argentina en diálogo con Clarín.

Verde: la camiseta que usará Dibu Martínez en el Mundial de Qatar

Después de ganarse el puesto y el respeto de la gente con el famoso número 23 en la espalda y su camiseta naranja/rojo, Emiliano Martínez (y todos los arqueros de la Selección Argentina) atajará con un llamativo uniforme verde chillón. Aunque claro, la camiseta fue estrenada por Gerónimo Rulli ante Honduras, cuando Dibu fue al banco.

¿Dónde comprar las camisetas que utilizará la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La venta oficial de camisetas ya está disponible en la página de Adidas y los tres modelos pueden obtenerse en versión hincha (la más económica), futbolista (más costosa), mujer, infantil y con estampado de Messi. Además, claro que están a la venta los shorts y medias del conjunto.