Los grandes referentes de la Selección ya están en Argentina y una foto se hizo viral al instante. Y sí, las cábalas no se rompen.

De la mano de Lionel Scaloni, la Selección Argentina ganó la Copa América en Brasil, se sacó una mochila enorme y lleva 29 partidos invictos. Por eso, los protagonistas no quieren dejar pasar ni una costumbre, no cambian ni una coma y sueñan con superar los 31 del Coco Basile. En esta convocatoria faltó una pieza clave, pero la foto de cábala se hizo igual y los hinchas se encargaron de viralizarla.

De Paul, Otamendi y Papu Gómez suelen hacer una foto delante del micro que los trae a modo de cábala. Todos suelen llevar ropa extravagante, que por momento parece una competencia de moda, y suben a sus redes la llegada al país. Esta vez el ex Arsenal de Sarandí no pudo decir presente, pero Messi y compañía emularon la fotografía.

La foto de Messi, Di María y Paredes que se volvió viral

Si bien no lo aclararon y difícilmente lo hagan (bilardismo obliga), Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes hicieron una foto muy similar a la que siempre protagonizan De Paul, Otamendi y Papu Gómez, que no pudieron hacerla porque el de Sevilla no está en la convocatoria.

Aunque ojo, tampoco perdamos de vista que Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul también hicieron lo suyo. Sin Papu, que lo mira desde España, cumplieron su cábala al pie de la letra. Micro de la Selección de fondo, pose desafiante y foto para respetar la costumbre.