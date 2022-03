En el momento en que Sergio Agüero debió ser reemplazado frente a Deportivo Alavés, luego de quedar tendido en el suelo, todos los futboleros se alarmaron. Las versiones comenzaron a cruzarse, donde el rumor más fuerte aparecía en el alejamiento de las canchas.

Luego de que se concretara la salida del Kun desde Barcelona, donde él mismo convocó a una conferencia de prensa para afirmar su retiro, los hinchas de la Selección Argentina comenzaron a pedir a través de las redes sociales que Lionel Scaloni debía incorporarlo al cuerpo técnico de cara al Mundial de Qatar. Si bien el entrenador lo mantendrá como un nexo entre los jugadores y su equipo de trabajo, el ex Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente sorprendió a todos.

Desde la imponente ciudad de Doha, Qatar, donde se encuentra para presenciar el sorteo del Mundial, agitó los corazones de más de un fanático: "Ayer se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar", manifestó. Rápidamente, la frase tomó valor y la ilusión de los futboleros creció por demás.

Mediante la charla con TyC Sports, el Kun bajó los decibeles y calmó a Gastón Recondo y Ariel Senosiain, quienes lo estaban entrevistando, ya que se había entusiasmado al igual que los hinchas. "Ahora quiero hacer cosas como para probar. En Miami me invitaron a jugar a la pelota, pero no fui. Capaz que dentro de dos años me agarran ganas de volver a jugar", aseveró. Agüero sigue dando que hablar y los fanáticos del fútbol no pierden las esperanzas de verlo retirarse como debe: en una cancha.