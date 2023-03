A pocos días de disputar los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en un duelo que iban a protagonizar la Selección Argentina y Países Bajos, una lesión paralizó a todo el país: Rodrigo De Paul había entrenado diferenciado por una molestia en el gemelo y varios medios lo dieron por "descartado" para jugar ante la Naranja Mecánica.

"Lo más difícil era la incertidumbre de no saber si me perdía el Mundial, si era un partido, si arriesgar me hacía no poder estar en los partidos que quedaban si pasábamos. La incertidumbre es muy difícil de manejar en esos momentos y más porque no tenes tiempo de nada", había explicado el mediocampista con Gastón Edul para TyC Sports hace algunas semanas.

Sin embargo, no fue hasta las últimas horas que no se conoció lo que había sucedido en la práctica que desató el fuerte rumor. En diálogo con Morena Beltrán, De Paul relató: "Un periodista me vio el ventaje y dijo que corrí con dificultad". Sin dar nombres, el volante se mostró molesto por lo ocurrido y lanzó una frase desopilante.

"Tengo que jugar por este hijo de p...", fue lo que Rodrigo De Paul se repitió en su cabeza para acelerar el proceso de su recuperación, a pocos días de enfrentar a Países Bajos. Si bien el incidente físico fue cierto, y las probabilidades de agravarlo en cancha eran altas, el "Motorcito" dio hasta lo último para intentar llevar la Copa del Mundo a casa. Misión cumplida.