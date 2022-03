La Scaloneta sigue funcionando en un ritmo continuo. Después de haberse clasificado al Mundial de Qatar, en la cancha de Boca demostró que no hay rival en el continente sudamericano que pueda derrocarlo: goleó 3-0 a Venezuela y estiró a 30 partidos su invicto desde que el entrenador se hizo cargo del equipo.

Scaloni, después del partido, analizó lo que fue el funcionamiento general de la Selección Argentina ante la Vinotinto, donde se vio una grandiosa performance de Rodrigo De Paul, como así también lo que fue la faceta ofensiva, ya que no tuvo a su principal goleador: Lautaro Martínez.

"Me gustaría no tener ausencias. Está bueno que los jugadores que entran, cumplan y me pongan dificultades, pero no está bueno perder a varios chicos. Me gustaría poder entrenar con todos y decidir, pero no lo estoy pudiendo hacer", explicó el entrenador. Luego, se refirió al esquema táctico y la rotación que se dio en medio del encuentro: "En principio, la idea era jugar con Leo de 9, pero después el partido nos obligó a cambiar y pudimos generar mucho más. Para fallar los goles hay que estar ahí, y Joaquín Correa tuvo 3 chances. Me hubiese gustado que hiciera un gol porque se lo merecía".

"Todos tienen chances de jugar. Está acá y tendrá chances como todos los demás", explicó sobre Julián Álvarez. Sin embargo, Scaloni dejó en claro que el titular será Joaquín Correa: "Como dije antes, me encantó el partido que hizo. Si hubiese marcado un gol, estaríamos hablando de un partidazo. Porque los movimientos que hizo fue lo que le pedimos en el entrenamiento, porque no te da referencias y porque creo que es un jugador importante. Se asocia bien, juega bien con los demás y estoy contento con su partido", resaltó el entrenador de la Selección Argentina.