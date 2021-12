El Kun Agüero anunció esta semana su retiro del fútbol profesional y ya comenzaron las especulaciones sobre su futuro. Mientras ya surgieron varios rumores, en las redes sociales explotó el pedido de los hinchas de la Selección Argentina: que el delantero viaje con el plantel a Qatar 2022.

Sergio llegó al país esta mañana para pasar las fiestas y habló con TN de todos estos temas. "Vine a pasar la Navidad, ahora no tengo pensado nada sobre lo que voy a hacer. No sé cuánto me quedo, vengo de vacaciones, esa es la realidad", señaló en su arribo a Ezeiza.

"Me siento bien de salud, estoy tranquilo. Está todo bien pero hablar de esto otra vez no creo", aclaró el Kun. Y avisó: "Ahora voy a disfrutar, estar con mi familia, pasar la Navidad y después veré que hacer. Ahora no tengo pensado nada".

Ante la consulta por el tema principal, Agüero no confirmó su presencia en el Mundial acompañando al plantel peró si dejó en claro que disfrutar de estar junto a los jugadores de la Albiceleste. "Sería lindo viajar con la Selección, siempre es lindo. Todavía no tengo pensado nada, pero siempre voy a estar acompañando a la Selección", sostuvo. ¿Viajará a Qatar?