A un año de su retiro de la Selección Argentina, Di María eligió a sus dos reemplazantes: “Es difícil”

Tras ganar la Copa América de Estados Unidos 2024, Ángel Di María decidió ponerle punto final a su carrera en la Selección Argentina tras casi 16 años consecutivos, debido a que prefirió darle lugar a las nuevas generaciones pensando en el Mundial de 2026.

En diálogo con SportsCenter en ESPN, el delantero de Rosario Central habló sobre su presente en el Canalla, y entre otras cosas, explicó que ve a dos futbolistas como sus reemplazantes en el equipo comandado por Lionel Scaloni, debido a que tienen características similares a las suyas.

Los mismos son Franco Mastantuono, habitual convocado por Scaloni en el último año, y Alejandro Garnacho, quien formó parte del plantel campeón de la Copa América 2024, pero que perdió su lugar en la Albiceleste desde su conflictiva salida del Manchester United y la posterior llegada a Chelsea.

“Para mí Garnacho tenía eso de encarar, de ir al espacio. Tiene todas esas cosas, pero hay muchos como él también”, inició Di María para elogiar al extremo de 21 años tras ser consultado sobre quiénes serán sus reemplazantes en la Selección Argentina.

Y agregó: “Hay muchos jugadores que están saliendo ahora como Mastantuono, que arrancó hace en Real Madrid y lo está haciendo espectacular, que es difícil llegar a los 18 años y hacer lo que hace. Tiene todas esas cosas de enganchar para adentro, de ir al espacio, de asistir, de buscar el arco. Hay varios chicos”.

Con Garnacho, Di María llegó a compartir plantel durante las primeras convocatorias del extremo de Chelsea, con quien además fue campeón de la Copa América 2024, mientras que con Mastantuono nunca jugó, debido a que el futbolista de Real Madrid fue citado por primera vez en 2025.

Di María habló sobre su deseo de dirigir a la Selección Argentina

Por otro lado, el ‘Fideo’ habló sobre su retiro de la práctica profesional y afirmó que en el futuro su deseo es ser entrenador. Además, agregó que en su cuerpo técnico trabajará junto a Leandro Paredes, con quien sueña dirigir a Rosario Central, Boca y la Selección Argentina.

“Sería algo lindo, creo que lo veo y lo vi en Scaloni, en Samuel, en Ayala, en Aimar y ves esa cara de felicidad, de que lo vivieron pero desde el otro lado. Veo que lo disfrutan de la misma manera y sería muy lindo poder dirigir a la Selección en algún momento”, comentó al respecto.

