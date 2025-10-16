Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

AFA le prohibió a un jugador seguir disputando el Torneo Clausura por pedido de la Selección Argentina

El volante ofensivo de la Sub 17 no podrá volver a jugar con la Lepra, a pesar del mal momento que atraviesa su equipo.

Por Marco D'arcangelo

Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de la Selección Argentina Sub 17.
© Instagram: @jerogomezmattar_Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de la Selección Argentina Sub 17.

Mientras se disputa el Mundial Sub 20 de Chile, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra planificando el plantel de la Selección Argentina Sub 17 comandado por Diego Placente, que disputará el Mundial de su categoría en noviembre de este año en Qatar. 

Debido a la inminente convocatoria de los futbolistas que viajarán a medio oriente para disputar este certamen, la AFA tomó una particular decisión Jerónimo Gómez Mattar, jugador de Newell’s, ya que no le permite seguir jugando el Torneo Clausura con la Lepra. 

Esto se debe a que desde la Selección Argentina buscan preservar al jugador de 17 años, quien es el capitán del equipo, y que no corra con riesgos de lesiones de cara a la Copa del Mundo, en la que la Albiceleste se enfrentará en fase de grupos ante Bélgica, Túnez y Fiyi. 

Como consecuencia de esto, Gómez Mattar ya no estará a disposición de Cristian Fabbiani de cara al cierre de la fase regular del Torneo Clausura, en el que la Lepra atraviesa una racha negativa y se encuentra en la zona baja de la tabla anual, con riesgos de perder la categoría. 

Cabe destacar que tanto Newell’s como el mismo jugador hicieron fuerza para poder estar presente en el duelo ante Argentinos Juniors por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, pero no recibieron el visto bueno, por lo que no formará parte de la lista de convocados. 

Los números de Gómez Mattar en Newell’s

Desde su debut en el primer equipo de Newell’s, el mediocampista ofensivo de 17 años lleva disputados un total de seis partidos, en lo que no marcó goles ni aportó asistencias en 114 minutos en cancha. Cabe destacar que en sus ingresos portó la cinta de capitán. 

Publicidad
Diego Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial Sub 20

ver también

Diego Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial Sub 20

Los 3 desafíos que le restan a la Selección Argentina antes de disputar el Mundial 2026

ver también

Los 3 desafíos que le restan a la Selección Argentina antes de disputar el Mundial 2026

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell's por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell's por el Torneo Clausura

Newell´s anunció la salida de Keylor Navas con un comunicado lapidario: “Priorizar la grupal por sobre lo individual”
Fútbol Argentino

Newell´s anunció la salida de Keylor Navas con un comunicado lapidario: “Priorizar la grupal por sobre lo individual”

Keylor Navas se va de Newell’s y será refuerzo de Pumas: el ex Boca que podría reemplazarlo
Fútbol Argentino

Keylor Navas se va de Newell’s y será refuerzo de Pumas: el ex Boca que podría reemplazarlo

Newell's llamó a Chiquito Romero para sacarlo de Boca
Boca Juniors

Newell's llamó a Chiquito Romero para sacarlo de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo