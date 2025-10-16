AFA le prohibió a un jugador seguir disputando el Torneo Clausura por pedido de la Selección Argentina

Mientras se disputa el Mundial Sub 20 de Chile, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra planificando el plantel de la Selección Argentina Sub 17 comandado por Diego Placente, que disputará el Mundial de su categoría en noviembre de este año en Qatar.

Debido a la inminente convocatoria de los futbolistas que viajarán a medio oriente para disputar este certamen, la AFA tomó una particular decisión Jerónimo Gómez Mattar, jugador de Newell’s, ya que no le permite seguir jugando el Torneo Clausura con la Lepra.

Esto se debe a que desde la Selección Argentina buscan preservar al jugador de 17 años, quien es el capitán del equipo, y que no corra con riesgos de lesiones de cara a la Copa del Mundo, en la que la Albiceleste se enfrentará en fase de grupos ante Bélgica, Túnez y Fiyi.

Como consecuencia de esto, Gómez Mattar ya no estará a disposición de Cristian Fabbiani de cara al cierre de la fase regular del Torneo Clausura, en el que la Lepra atraviesa una racha negativa y se encuentra en la zona baja de la tabla anual, con riesgos de perder la categoría.

Cabe destacar que tanto Newell’s como el mismo jugador hicieron fuerza para poder estar presente en el duelo ante Argentinos Juniors por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, pero no recibieron el visto bueno, por lo que no formará parte de la lista de convocados.

Los números de Gómez Mattar en Newell’s

Desde su debut en el primer equipo de Newell’s, el mediocampista ofensivo de 17 años lleva disputados un total de seis partidos, en lo que no marcó goles ni aportó asistencias en 114 minutos en cancha. Cabe destacar que en sus ingresos portó la cinta de capitán.

Publicidad

Publicidad

ver también Diego Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial Sub 20