Los 2 motivos por los que Lionel Messi no jugaría con Argentina vs. Venezuela y Puerto Rico

La Selección Argentina se entrenó en Miami con plantel completo durante la jornada del martes 7 de octubre. De esta manera, Lionel Scaloni ya pudo ensayar pensando en el primero de los partidos amistosos que afrontará en la presente fecha FIFA, que será ante Venezuela el viernes 10 de octubre a las 20 horas (ARG) en el Hard Rock Stadium (el otro será vs. Puerto Rico el lunes 13).

Ahí es en donde el entrenador empezó a buscar variantes para conformar el once que se presentará ante el conjunto vinotinto, en el cual, posiblemente, no esté Lionel Messi (por lo menos es una de las posibilidades que baraja el cuerpo técnico del combinado campeón del mundo), a quien buscan cuidar desde lo físico.

Es que si bien llegó entero, arrastra un trajín importante de partidos, algo que, a su vez, es una muy buena noticia tanto para el propio Leo como para la Selección Argentina y, por supuesto, el Inter Miami. Es que la Pulga soportó y de gran manera 7 compromisos completos en 21 días. Desde el 14 de septiembre vs. Charlotte hasta el 5 de octubre contra New England, proceso en el que registró 5 goles y 5 asistencias en 630 minutos.

Por lo que su presencia estos días en el plantel de la Scaloneta -más allá de que entrenó con normalidad durante el martes- tiene más que ver con convivir con el grupo, que una cuestión futbolística (la comodidad de concentrar en Miami y practicar en el complejo del Inter, es un escenario inmejorable para que esto sea así).

Fuente: AFA. Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina durante la jornada de martes 7 de octubre.

Además, el equipo que encabeza Javier Mascherano precisa que se lo devuelvan al 100 por ciento para encarar el último partido de la etapa regular de la Major League Soccer y ya después los cruces por los Play Off (ya está clasificado) en donde definirá su suerte en el certamen. No obstante, eso no significa que no pueda ingresar algunos minutos vs. Venezuela o con Puerto Rico.

En esa misma dirección, el otro motivo por el que Leo no diría presente es la idea del staff del combinado albiceleste de probar variantes tácticas con los nuevos y con los que habitualmente suman pocos minutos, todo en pos de ir encontrando opciones para volver a Norteamérica el año que viene con un plantel sólido en función de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El calendario que le espera a Lionel Messi una vez regresa al Inter Miami post fecha FIFA de octubre

El Inter Miami jugará este sábado 11 de octubre contra Atlanta United en el Estadio Chase, por la anteúltima jornada de la Conferencia Este de la MLS. Allí, salvo un cambio de último momento, no estará Lionel Messi, pero sí podrá jugar el encuentro que cierra esta fase frente al Nashville el sábado 18. En tanto que los cruces por los Play Off -instancia que inicia desde los Octavos de Final a partidos ida y vuelta- comenzarán el miércoles 22.

