Ángel Di María no dudó y eligió al mejor jugador de todos los tiempos: “No creo que haya otro que pueda superarlo”

El debate relacionado con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos es una constante que no parece encontrar punto final. En ese contexto, los nombres propios que se han transformado en un denominador común en esta polémica son unos pocos: Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé y no muchos protagonistas más.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena para despacharse con un contundente pronunciamiento al respecto no fue otro que Ángel Di María, uno de los jugadores más importantes en toda la historia de la Albiceleste. Sí, Fideo, autor de goles inolvidables en distintas finales con la Selección Argentina, se inclinó por La Pulga.

Tal como se imaginaba y más allá de su idolatría hacia Maradona y de la enorme relación que mantuvo con Diego, quien le otorgó confianza ciega durante su etapa como director técnico de la Albiceleste, el actual futbolista de Rosario Central no tuvo ninguna duda y mencionó a su coterráneo como el más destacado de toda la historia.

“Vi el partido pero, como dije, Leo no se retiró todavía. Le queda todavía. Será el último en Eliminatorias porque ahora se terminan, pero todavía tiene un Mundial por delante y seguramente tendrá algún que otro partido después”, comenzó exteriorizando el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, sobre el astro de Inter Miami.

“Para mí no es una despedida y por eso es también que no fui. Hablé con él, le mandé un mensaje, charlamos y nada, esto no es una despedida. Era un partido de Eliminatorias, el último porque viene después el Mundial y hay amistosos después, que estará o no dependiendo de la cantidad de partidos que lleve”, amplió.

Y, luego, tuvo lugar la consideración en cuestión: “A Leo todavía le queda y estoy feliz que le quede. Ojalá que le quede muchísimo más porque, lo dije siempre, para mí es el mejor jugador de la historia. Y va a ser el mejor de la historia porque no creo que haya otro que pueda superar todo lo que él ganó, personalmente y grupalmente”.

“La verdad que es un privilegio que sea argentino y esto feliz de haber podido compartir con él. Ojalá podamos verlo mucho tiempo más con la celeste y blanca”, completó quien, a lo largo de su extensa y destacada trayectoria como futbolista profesional, defendió también camisetas como las de Real Madrid, Manchester United y Paris Saint-Germain.

