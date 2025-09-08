Ni España ni Brasil: la sorpresiva selección que Scaloni catalogó como “una de las mejores del mundo”

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló sobre el presente de su equipo y pidió tranquilidad para la presencia de Lionel Messi en el Mundial. Además, se refirió al presente de otros seleccionados y sorprendió al destacar a uno de ellos.

Es que, más allá de que reveló que vio la goleada de España ante Turquía, el oriundo de Pujato destacó a una selección como una de las mejores del mundo, y la misma no es ni la Roja ni Brasil, sino que es Ecuador, su rival en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Jugamos contra una selección que viene haciendo las cosas muy bien hace tiempo, desde la época de Alfaro. Creo que Beccacece le ha dado más vuelo al equipo y es una selección importante en Sudamérica y en el mundo. Es una buena prueba para nosotros”, inició el entrenador con su elogio a la Tri.

Siguiendo por la misma línea, agregó en su elogio al combinado dirigido por Sebastián Beccacece: “Me preocupa todo de Ecuador, es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el Mundial”.

Y cerró, explicando las dificultades que tendrá su equipo en este encuentro: “Juegan con su gente, se despiden de las Eliminatorias. En las Eliminatorias fue un partido complicado, intentan ser muy ofensivos y lo han conseguido, tienen un funcionamiento muy claro”.

A lo largo de las eliminatorias, Ecuador logró cerrar su clasificación al Mundial anticipada. En 17 presentaciones, cosechó siete victorias, dos empates y tan solo dos derrotas, siendo la selección con menos partidos perdidos. Además, es la valla menos vencida, con cinco goles en contra.

Este buen momento de la Tri viene desde hace un año, ya que lleva 10 encuentros sin conocer la derrota. La última vez fue en la séptima fecha de las Eliminatorias, en el 1 a 0 ante Brasil. Luego de esto, cosechó 4 victorias y 6 empates, en los que recibió solo un gol.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

