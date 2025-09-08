Es tendencia:
Di María calentó la previa de Rosario Central vs. Boca y le mandó un mensaje a Paredes: “Alguna patadita me va a dar”

El Fideo se refirió al reencuentro que tendrá este domingo con el volante de la Selección y confesó si ya intercambiaron mensajes entre sí para palpitar el duelo.

Por Bruno Carbajo

Di María y Paredes se verán las caras en el Gigante de Arroyito.
La fecha FIFA está llegando a su fin y la Selección Argentina se prepara para cerrar este martes su participación en las Eliminatorias frente a Ecuador. Mientras tanto, un histórico de la Scaloneta como Ángel Di María transita otra realidad: ya retirado del combinado nacional, se concentra de lleno en lo que será un compromiso especial con Rosario Central, nada menos que frente a Boca, este domingo desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito.

El duelo tendrá un condimento particular, ya que será la primera vez que Fideo se cruce dentro de una cancha con Leandro Paredes, su amigo y excompañero tanto en la Selección como en Paris Saint-Germain. La particularidad estará en que se ubicarán en veredas opuestas, en un duelo clave pensando en la clasificación a las copas.

En ese sentido, Di María, anticipó el reencuentro con Paredes y, entre risas, le dedicó un guiño cargado de complicidad. “Sacando lo que es Boca y lo que sabemos que es, por la calidad de jugadores que tiene, enfrentar a Lea, que es casi como un hermano, no va a ser fácil. Sé que alguna que otra patadita me va a dar porque él lo hace y le gustan esas cosas”, aseguró en diálogo con TyC Sports.

Pero la broma no quedó ahí, sino que el rosarino también se refirió a si ya hubo un intercambio de mensajes. “Todavía no hablamos, faltan seis días, pero ya vamos a charlar. Es imposible tener una diferencia con él o que haya algún problema después de este partido. Seguramente quede todo dentro de la cancha y ese cariño que le tengo va a seguir estando”.

Di María y Paredes, viejos conocidos en la Selección que se enfrentarán en el Gigante de Arroyito (Getty Images).

De todas formas, más allá del valor emocional y del reencuentro con un amigo de la Selección, Fideo no pierde el foco de lo que está en juego. “Ellos como nosotros nos estamos jugando mucho, tratando de estar en los puestos de arriba y compitiendo por entrar a la Libertadores. Es el club de cada uno y hay que intentar hacer lo mejor posible”, remarcó la figura canalla, dejando en claro que el reencuentro no subordinará a la tensión y efervescencia que se vive en el Gigante de Arroyito.

