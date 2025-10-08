El mensaje a Argentina de Gilberto Mora, figura de México Sub 20, tras golear a Chile

La Selección de México fue la segunda en asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Venció 4 a 1 (goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y dos de Hugo Camberos) al elenco local en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valaparaíso y, de esa manera, se añadió a España, que más temprano eliminó a Ucrania al derrotarlo 1 a 0.

Ahora, el conjunto que dirige Eduardo Arce espera por el resultado de Argentina vs. Nigeria, que se medirán en uno de los enfrentamientos restantes de los Octavs de Final (este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago), para saber cuál de los dos será su contrincante el próximo sábado en el partido que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

De todos modos, sea el elenco sudamericano o el africano, Gilberto Mora, la máxima figura con apenas 16 años de la Selección de México Sub 20, siente que no tendrán inconvenientes para continuar avanzando en su camino hacía el título. “Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte... yo creo que tenemos para ser campeones del mundo“, dijo luego del 4 a 1 a Chile.

Asimismo, ante los comentarios que ha elevado durante estos días con su juego -incluso se llegó a comentar que el Barcelona posó su mirada en él-, Mora, en conversación con la señal TUDN, expresó: “Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo”.

Eduardo Arce, DT de México Sub 20, se mantiene cauto

A pesar del comentario de Gilberto Mora, el entrenador de la Selección de México Sub 20 Eduardo Arce mantuvo la mesura luego de la goleada con la que ajusticiaron a Chile en la Copa del Mundo de la categoría: ”No pongamos etiquetas, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir pasando”.

En tanto que sobre el desempeño contra el combinado anfitrión, el estratega resaltó: ”Fue un partido completo por la Selección Mexicana. Tuvo un buen manejo de momentos, de tensión, en el segundo tiempo ellos apretaron y supimos manejar la presión y concretar las oportunidades. Los rivales son difíciles, pero nos supimos adaptar”.

Los partidos de Octavos de Final que restan disputarse

Además de Argentina vs. Nigeria, también se enfrentarán: Colombia vs. Sudáfrica, Paraguay vs. Noruega, Japón vs. Francia, Estados Unidos vs. Italia y Marruecos vs. Corea del Sur.

