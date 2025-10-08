Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

El mensaje a Argentina de Gilberto Mora, figura de México Sub 20, tras golear a Chile

La estrella del elenco norteamericano advirtió a Argentina luego del 4 a 1 que le propinaron a Chile en los Octavos de Final.

Por Germán Carrara

Foto: @miseleccionmx. Gilberto Mora, a la espera del Argentina vs. Nigeria, dijo que México está para ser campeón del Mundial Sub 20.
Foto: @miseleccionmx. Gilberto Mora, a la espera del Argentina vs. Nigeria, dijo que México está para ser campeón del Mundial Sub 20.

La Selección de México fue la segunda en asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Venció 4 a 1 (goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y dos de Hugo Camberos) al elenco local en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valaparaíso y, de esa manera, se añadió a España, que más temprano eliminó a Ucrania al derrotarlo 1 a 0.

Ahora, el conjunto que dirige Eduardo Arce espera por el resultado de Argentina vs. Nigeria, que se medirán en uno de los enfrentamientos restantes de los Octavs de Final (este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago), para saber cuál de los dos será su contrincante el próximo sábado en el partido que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

De todos modos, sea el elenco sudamericano o el africano, Gilberto Mora, la máxima figura con apenas 16 años de la Selección de México Sub 20, siente que no tendrán inconvenientes para continuar avanzando en su camino hacía el título. Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte..yo creo que tenemos para ser campeones del mundo, dijo luego del 4 a 1 a Chile.

Asimismo, ante los comentarios que ha elevado durante estos días con su juego -incluso se llegó a comentar que el Barcelona posó su mirada en él-, Mora, en conversación con la señal TUDN, expresó: “Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo”.

Eduardo Arce, DT de México Sub 20, se mantiene cauto

A pesar del comentario de Gilberto Mora, el entrenador de la Selección de México Sub 20 Eduardo Arce mantuvo la mesura luego de la goleada con la que ajusticiaron a Chile en la Copa del Mundo de la categoría: ”No pongamos etiquetas, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir pasando”.

En tanto que sobre el desempeño contra el combinado anfitrión, el estratega resaltó: ”Fue un partido completo por la Selección Mexicana. Tuvo un buen manejo de momentos, de tensión, en el segundo tiempo ellos apretaron y supimos manejar la presión y concretar las oportunidades. Los rivales son difíciles, pero nos supimos adaptar”.

Publicidad

Los partidos de Octavos de Final que restan disputarse

Además de Argentina vs. Nigeria, también se enfrentarán: Colombia vs. Sudáfrica, Paraguay vs. Noruega, Japón vs. Francia, Estados Unidos vs. Italia y Marruecos vs. Corea del Sur.

Mundial Sub 20: La chicana de Gianluca Prestianni a Chile por el clima hostil con Argentina

ver también

Mundial Sub 20: La chicana de Gianluca Prestianni a Chile por el clima hostil con Argentina

Se supo por qué Lionel Scaloni no convoca a Matías Soulé a la Selección Argentina

ver también

Se supo por qué Lionel Scaloni no convoca a Matías Soulé a la Selección Argentina

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20
Mundial Sub 20

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

Tiene 16 años, superó a Pelé, busca 3 Mundiales en 9 meses y ahora espera por Argentina en el Mundial Sub 20
Fútbol Internacional

Tiene 16 años, superó a Pelé, busca 3 Mundiales en 9 meses y ahora espera por Argentina en el Mundial Sub 20

La chicana de Prestianni a Chile por el clima hostil con Argentina
Selección Argentina

La chicana de Prestianni a Chile por el clima hostil con Argentina

El jugador del Barcelona que ya se bajó de El Clásico ante Real Madrid: “No cuento jugar”
Fútbol europeo

El jugador del Barcelona que ya se bajó de El Clásico ante Real Madrid: “No cuento jugar”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo