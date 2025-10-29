La Finalissima entre Argentina y España tendrá un detalle adicional que no estaba previsto

A medida que pasan las semanas se van conociendo mayores detalles de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol, popularmente conocida como Finalissima (así la bautizaron los medios de comunicación de Italia en la previa de la edición que la Azzurra disputó con Argentina en el Estadio de Webley en junio del 2022), el partido que enfrenta al vigente campeón de la Copa América con el presente ganador de la Euro.

Hace unos días, desde España, trascendió que las autoridades de la AFA y de la RFEF (federación española) se pusieron de acuerdo con sus respectivas confederaciones para ir apuntando el sábado 28 de marzo como la fecha señalada para el encuentro entre los combinados dirigidos por Lionel Scaloni y Luis De La Fuente.

Incluso, hasta se rumorea que el Estadio Icónico de Lusail de Doha (el mismo en el que Argentina enfrentó a Arabia Saudita, México, Países Bajos, Croacia y Francia en la Copa del Mundo de Qatar 2022) es el principal candidato para albergar la Finalissima, desplazando así otras opciones que habían surgido como el Estadio Centenario de Montevideo y el Hard Rock Stadium de Miami.

Y ahora, lo que aparentemente ya está acordado (mientras se espera que en noviembre a España se le den los resultados que le faltan para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026, para de esa manera tener disponibilidad para el duelo en cuestión), son las indumentarias tanto de la Selección Argentina como de la Selección de España.

Conforme al diario Marca, la famosa marca deportiva alemana, reconocida por usar las tres tiras en cada una de sus prendas, ya estableció que vestirá a la Scaloneta y a la Roja con sus respectivas nuevas camisetas suplentes. Todo forma parte del lanzamiento que hará la firma justamente en el mes de marzo de los atuendos que los seleccionados usarán en la próxima Copa Mundial.

En concreto, Argentina se presentará con un negro predominante, con detalles en blanco y azul, mientras que España lo hará de blanco con algunos vivos en bordó y dorado.

Argentina estrenará su nueva camiseta en noviembre

Contra Angola en la ciudad de Luanda, bajo el marco de la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina, siempre con base en lo que reportó el medio citado anteriormente, estrenará su nueva indumentaria titular, la cual tendrá a disposición para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será con los habituales bastones verticales en blanco y en un celeste que tendrá un degradé hacia los costados que llegará hasta la tonalidad de un azul oscuro.

DATOS CLAVES

La Finalissima entre Argentina y España se celebraría el sábado 28 de marzo .

entre y se celebraría el . El Estadio Icónico de Lusail en Doha es el principal candidato para albergar la Finalissima .

en es el principal candidato para albergar la . La Selección Argentina y España estrenarán sus nuevas camisetas suplentes en el partido.

