Es uno de los partidos más míticos en la historia de la Copa del Mundo, por los condimentos internos y externos que se pusieron en juego. La Selección Argentina de Diego Maradona se midió al combinado local en la Semifinal de Italia 1990, en el por entonces Estadio San Paolo de Napoli (que justamente hoy lleva el nombre del legendario número diez argentino), algo que muchos italianos tildaron de un grave error por parte de la organización, puesto que los napolitanos, en su mayoría, se inclinaron por arengar al elenco capitaneado por Pelusa.

La Azzurra era la gran favorita por lo bien que venía y por ser local (aunque en Napoli no lo fue tanto). Mientras que la Albiceleste de Carlos Bilardo, si bien era la vigente campeona mundial, llegó a la instancia previa a la Final a los tropezones, luego de una derrota contra Camerún en el debut, una victoria ante la Unión Soviética en el segundo partido y un empate con Rumania que le permitió pasar a Octavos de Final como mejor tercero.

Después vendría la sufridísima victoria ante Brasil y el triunfo en los penales con Yugoslavia. Sin dudas, un equipo con más corazón que fútbol, características que, en definitiva, hicieron que hoy siga siendo considerado como uno de los planteles más queridos por los hinchas de la Selección Argentina.

Lo cierto es que el combinado nacional se impuso 5 a 3 en los penales, luego de empatarle a Italia, con un gol de cabeza de Claudio Caniggia, un partido que hasta los 67 minutos iba 1 a 0 por el tanto en el primer tiempo de Salvatore Schillaci.

Es esa jugada, en la que el Pájaro igualó la cita, la que aún le reclaman en el país europeo a Walter Zenga, arquero del elenco dirigido por Azeglio Vicini, por lo que fue su salida en falso para intentar despejar el peligro, una acción que, por cierto, cortó una racha de 517 minutos sin recibir goles.

”Hoy me escriben en mis redes sociales que por culpa mía perdimos el Mundial de 1990. Es un acto de odiadores, de desinformación y también de algunos hinchas de otros equipos (contrarios al Inter y Sampdoria, en donde desarrolló mayormente su carrera). Es una cosa que no es real”, comentó el también ex Padova y Salernitana.

Asimismo, Zenga intentó dejar en claro que la eliminación no se produjo en ese momento, sino después de casi una hora más de juego, entre lo restante del complemento y los dos tiempos suplementarios: ”Mi error estuvo, pero también tapé en otras situaciones después del 1 a 1 que nos podríamos haber ido a casa antes de los penales. Luego de esa jugada pasaron 23 minutos que faltaban del segundo tiempo y dos tiempos suplementarios, de los cuales uno de ellos fue de 21 minutos por un problema en el reloj del árbitro. Después los penales. Además, en cualquier caso, también faltaba la Final”.

Sin embargo, en la charla que mantuvo con el canal de YouTube Centrocampo, el exguardameta reflexionó: ”Otros me recuerdan por las Copas UEFA que gané con el Inter. Entonces, si estoy de acuerdo con que me recuerden por lo que gané con el Inter, debo aceptar que otros me recuerden por un error en un partido importante”.

Los penales de Argentina vs. Italia en el Mundial de 1990

Tras igualar 1 a 1 en los 126 minutos (tal como rememoró Zenga, el árbitro Michel Vautrot, en teoría, no se dio cuenta que su reloj se había parado), Argentina e Italia procedieron a los disparos desde el punto del penal. Para la Albiceleste marcaron José Tiburcio Serrizuela, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea y Diego Maradona, mientras que para la Azzurra solo acertaron Franchino Baresi, Roberto Baggio y Luigi De Agostini, porque Sergio Goycochea tapó los lanzamientos de Roberto Donadoni y Aldo Serena.

