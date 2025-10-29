Conmebol sigue pisando fuerte con su propuesta para la Copa del Mundo 2030. Luego de haber sido confirmadas las sedes de Argentina, Uruguay y Paraguay bajo el marco de la celebración del centenario de la competencia (dado que la primera edición del certamen se llevó a cabo en Montevideo en 1930), la entidad sudamericana mantiene reuniones permanentes con la FIFA para aumentar su protagonismo.

Ya en septiembre, Alejandro Domínguez, presidente del organismo que tiene su base en Luque, Paraguay, expuso que en las oficinas de la FIFA en Nueva York pudieron plantearle a Gianni Infantino la intención de la AFA, AUF y de la APF de que sus seleccionados desarrollen toda la Fase de Grupos en sus respectivos territorios.

Ante esta idea, fue el propio ente regulador del fútbol global el que propuso que, en caso de avanzar en la moción, lo mejor sería que los integrantes de todo el grupo de las zonas que encabecen Argentina, Uruguay y Paraguay se instalen en la región, para mayor facilidad en la logística tanto de los planteles como de los aficionados de los seleccionados implicados.

Hasta el momento, todo fue un cruce de informaciones filtradas por las autoridades a diferentes miembros. Pero ahora, el que le dio mayor formalidad a esta opción fue Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y parte de las reuniones que se mantuvieron con Gianni Infantino, en una conversación que mantuvo con Marketing Registrado.

”Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia y Robert Harrison, con los gobiernos nacionales, están trabajando para que en nuestra región, como organizadores, podamos recibir 18 y no tres partidos. Ese es uno de los puntos de pelea más fuertes en los que hoy estamos embarcados”, confirmó el dirigente charrúa respecto al plan que está emergiendo cada vez con más potencia en Sudamérica.

En ese mismo sentido, resaltó el rol central que tendrá el Presidente de la AFA: ”Lo hemos planteado directamente al presidente de la FIFA, se planteó en el consejo de la FIFA al mes de marzo. La reincorporación de Chiqui al Consejo de la FIFA esto va a tener más fuerza todavía. Vamos a tener, si Dios quiere, la comprensión de cada una de las confederaciones para poder sacarlo adelante”.

AFA propone al Estadio Monumental y al Estadio Único de La Plata como los escenarios para albergar los partidos del Mundial 2030

El Estadio Monumental ya fue aprobado por la FIFA como el recinto en el que Argentina hará su debut en la Copa del Mundo del 2030. Pero ahora, con la posible inclusión de otros 5 partidos a disputarse de la Fase de Grupos en suelo argentino, en la AFA evalúan añadir al Estadio Único Diego Armando Maradona Tricampeones del Mundo de La Plata como la alternativa para, seguramente, los enfrentamientos entre los rivales de la Albiceleste.

