Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico: qué canal lo pasa y a qué hora se juega

El equipo de Lionel Scaloni se mide ante su par de Puerto Rico en Miami desde las 21 horas.

Por Lautaro Tiburzio

Argentina derrotó a Venezuela en Miami y va por Puerto Rico
© GettyArgentina derrotó a Venezuela en Miami y va por Puerto Rico

La Selección Argentina se enfrenta este martes ante la humilde selección de Puerto Rico, ubicada en el ranking 155 según FIFA. En el Chase Stadium de Inter Miami, el equipo de Lionel Scaloni jugará su segundo partido de esta doble fecha para seguir su rumbo de cara al Mundial 2026.

Con equipo casi confirmado, en el que habrá diversas variantes respecto al triunfo contra Venezuela, la Albiceleste tendrá una jornada en Miami para seguir probando futbolistas de cara a la convocatoria para la Copa del Mundo. El compromiso está pautado para las 21 horas de Argentina (20 de la ciudad de la Península de Florida).

Pese a que será en el estadio donde Lionel Messi hace de local en Inter Miami, su presencia como titular aún está en duda debido a que el pasado sábado jugó por la MLS con las Garzas. Además, se dará el debut oficial del Flaco López y el de Aníbal Moreno como titulares, y el de Lautaro Rivero muy posiblemente desde el banco de suplentes.

Pronósticos Argentina vs Puerto Rico: en busca de extender la racha de victorias y probar nuevas piezas

ver también

Pronósticos Argentina vs Puerto Rico: en busca de extender la racha de victorias y probar nuevas piezas

Dónde ver Argentina – Puerto Rico

El amistoso entre la Albiceleste y el equipo caribeño tendrá su puntapié inicial a las 21 horas de la República Argentina. En horario local, tal lo anticipado, se dará a partir de las 20.

Respecto a la TV en Argentina, habrá una opción por aire y otra por cable. La primera de ellas tiene que ver con Telefé, mientras que la segunda con TyC Sports.

El posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

A falta de confirmación oficial, la Albiceleste irá con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José Manuel López.

Publicidad
Hizo experiencia en Argentina, juega en Miami como Messi, pero lo enfrentará por primera vez: “El partido más importante en la historia de Puerto Rico”

ver también

Hizo experiencia en Argentina, juega en Miami como Messi, pero lo enfrentará por primera vez: “El partido más importante en la historia de Puerto Rico”

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
La decisión del Real Madrid con Mastantuono tras ser desafectado de la Selección Argentina
Fútbol europeo

La decisión del Real Madrid con Mastantuono tras ser desafectado de la Selección Argentina

Mbappé reconoció que Argentina mereció ganarle a Francia en la final del Mundial
Fútbol Internacional

Mbappé reconoció que Argentina mereció ganarle a Francia en la final del Mundial

Messi, en Inter Miami vs. Atlanta United, anotó su gol número 800 con el 10 en su espalda
Lionel Messi

Messi, en Inter Miami vs. Atlanta United, anotó su gol número 800 con el 10 en su espalda

Un club del ascenso pide donaciones para no desaparecer: el juicio por 500 millones que compromete 113 años de historia
Fútbol Argentino

Un club del ascenso pide donaciones para no desaparecer: el juicio por 500 millones que compromete 113 años de historia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo