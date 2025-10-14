Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico: qué canal lo pasa y a qué hora se juega

La Selección Argentina se enfrenta este martes ante la humilde selección de Puerto Rico, ubicada en el ranking 155 según FIFA. En el Chase Stadium de Inter Miami, el equipo de Lionel Scaloni jugará su segundo partido de esta doble fecha para seguir su rumbo de cara al Mundial 2026.

Con equipo casi confirmado, en el que habrá diversas variantes respecto al triunfo contra Venezuela, la Albiceleste tendrá una jornada en Miami para seguir probando futbolistas de cara a la convocatoria para la Copa del Mundo. El compromiso está pautado para las 21 horas de Argentina (20 de la ciudad de la Península de Florida).

Pese a que será en el estadio donde Lionel Messi hace de local en Inter Miami, su presencia como titular aún está en duda debido a que el pasado sábado jugó por la MLS con las Garzas. Además, se dará el debut oficial del Flaco López y el de Aníbal Moreno como titulares, y el de Lautaro Rivero muy posiblemente desde el banco de suplentes.

Dónde ver Argentina – Puerto Rico

El amistoso entre la Albiceleste y el equipo caribeño tendrá su puntapié inicial a las 21 horas de la República Argentina. En horario local, tal lo anticipado, se dará a partir de las 20.

Respecto a la TV en Argentina, habrá una opción por aire y otra por cable. La primera de ellas tiene que ver con Telefé, mientras que la segunda con TyC Sports.

El posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

A falta de confirmación oficial, la Albiceleste irá con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José Manuel López.

