El destino al que llegaría Nico Paz que lo depositaría en el Mundial 2026

La temporada que estará comenzando en apenas algunos días desembocará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que aquellos jugadores que se ven con chances de jugarla ya actúan pensando en la posibilidad de conformar la lista de convocados de sus respectivos combinados nacionales.

Tal es el caso de Nico Paz, quien por lo hecho en el Como 1907 durante la última campaña se ganó un lugar en las consideraciones de Lionel Scaloni. Por lo que, si se mantiene en el mismo nivel o lo supera, es probable que sea parte del plantel que irá a Norteamérica a defender el título que obtuvo el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

El nacido en Santa Cruz de Tenerife, España -pero hijo del bahiense Pablo Paz-, fue citado por el entrenador de la Selección Argentina en las últimas cuatro oportunidades para diferentes compromisos correspondientes a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas y, salvo algún imponderable, se vislumbra que vuelva a ser llamado en septiembre para las dos fechas restantes del certamen.

Al respecto, Nico Paz se encuentra definiendo su futuro cercano, puesto que recibió el interés del Tottenham Hotspur de la Premier League. El elenco inglés ya se mantiene en conversaciones con el Como 1907. Incluso, conforme al periodista italiano Gianluca Di Marzio, propuso 40 millones de euros a cambio de quedarse con los servicios del mediocampista.

No obstante, la oferta fue rechazada por el elenco que se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Milán. Según la fuente citada, no pretenden soltar al futbolista de 20 años por menos de 70 millones. Además, cualquier gestión a realizar debe ser informada al Real Madrid quien mantiene prioridad por la cláusula de recompra.

Los partidos que le quedan a la Selección Argentina por las Eliminatorias

La Selección Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, aún debe disputar dos fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Uno de los partidos será frente a Venezuela el próximo 4 de septiembre en Buenos Aires (posiblemente en el Monumental) y el otro frente a Ecuador el 9 del mismo mes en Guayaquil.

