Diego Simeone sorprende con un once del Atlético de Madrid sin Julián Alvarez

Diego Simeone, por estos días, se mentaliza en conformar el once con el que buscará volver a ser campeón en la temporada 2025/2026, luego de lo que fue la frustrante última campaña en la que el Atlético de Madrid comenzó siendo candidato y terminó consiguiendo, apenas, un tercer puesto en la tabla de posiciones de LaLiga.

Y en ese afán por dar con su formación ideal, este miércoles 6 de agosto, en el segundo amistoso de pretemporada (que fue frente al Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva de Majadahonda), el Cholo cambió gran parte de la alineación que presentó el último fin de semana en el encuentro con el Porto en el Estadio Do Dragao.

En concreto, Juan Musso estuvo en el lugar de Jan Oblak; Nahuel Molina y Javi Galán ocuparon los lugares en los laterales de Marcos Llorente y Matteo Ruggeri; Marc Pubill reemplazó a Robin Le Normand para acompañar a Clement Lenglet en la zaga central, en tanto que en el mediocampo el Atleti presentó a Jano Monserrate, Taufik Seidu y Carlos Martín por Giuliano Simeone, Conor Gallagher y Alex Baena, los tres al lado de Koke Resurrección, el único del centro que se mantuvo como titular.

Y en el ataque siguieron las sorpresas porque Diego Simeone decidió, para esta ocasión, sentar en el banco a Julián Alvarez para darle la chance a Antoine Griezmann, quien conformó el frente ofensivo con Alexander Sorloth en el duelo que terminó 1 a 1, con un tanto justamente del francés y de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

Ahora, el Colchonero se enfoca en el último ensayo programado que será este sábado 9 de agosto desde las 17 horas de España contra el Newcastle en el St. James’ Park de la ciudad de Londres. Luego retornarán a la Península Ibérica para apuntarle al debut en LaLiga contra el RCD Espanyol el domingo 17 en Cornellá.

Thiago Almada tampoco fue parte del once inicial vs. Rayo Vallecano

Thiago Almada, tal como sucedió ante Porto, no fue parte del once titular del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Sin embargo, es posible que el ex Vélez pueda tomar mayor relevancia este sábado contra el Newcastle, en pos de ultimar detalles, puesto que se espera que sea desde la partida en la primera fecha de LaLiga contra Espanyol.

