El diseño rosarino que conquistó a Messi y De Paul: la historia detrás de las canilleras personalizadas con referencias a la Copa del Mundo

Con apenas 17 años, Tomás Machuca creó un emprendimiento que se volvió viral en Argentina con la bendición de Lionel Messi y Rodrigo De Paul a través de un video que impulsó su producto y le permitió llegar a cada rincón del país. Todo empezó con unas canilleras rotas.

Antes de darle el puntapié inicial a su empresa, con 15, Machuca sufrió la rotura de sus protectores y, por contar con escasos recursos, debió improvisar para continuar jugando al fútbol. Fabricó canilleras con el material de un balde y lo moldeó con un secador de pelo.

No sabía en ese momento que iba a lograr impulsar su marca, Fenikks, y mucho menos que iba a ser a través de un video viral. Tras asociarse con un amigo, lograron profesionalizar su emprendimiento y agregar diseños para cada una de las unidades.

Allí nació la idea de ir a un partido de la Selección Argentina y obsequiarle un par nada menos que a Messi con diseños del Mundial. Aunque la Pulga pasó sin frenar, tomó el regalo y otras cámaras captaron la reacción que catapultaría la idea de Tomás. El rosarino y De Paul les prestaron especial atención y miraron las canilleras con lujo de detalle. Un gesto simple, pero suficiente para crecer.

De esta manera, el diseño personalizado por dos amigos de Machuca sorprendió a Messi y Fenikks creció, pero no sin complicaciones. Es que debieron buscarle la vuelta para incrementar el volumen de fabricación y encontraron la forma a través del reciclaje de tapitas del plástico.

Los diseños de Fenikks.

Publicidad

Publicidad

ver también A dos años de marcharse libre, la millonaria cifra que Agustín Almendra deberá pagarle a Boca por orden judicial

Hoy en día fabrican alrededor de 15 mil pares de canilleras por mes y recoletan las tapias a través de las donaciones en clubes. A cambio, cumplen con un gesto solidario: regalar a esas instituciones un par de protectores por cada uno vendido.

DATOS CLAVE