El diseño rosarino que conquistó a Messi y De Paul: la historia detrás de las canilleras personalizadas con referencias a la Copa del Mundo

Tomás Machuca convirtió en un proyecto a puro pulmón en una empresa gracias a la reacción viral de las figuras de la Selección Argentina.

Por Agustín Vetere

Con apenas 17 años, Tomás Machuca creó un emprendimiento que se volvió viral en Argentina con la bendición de Lionel Messi y Rodrigo De Paul a través de un video que impulsó su producto y le permitió llegar a cada rincón del país. Todo empezó con unas canilleras rotas.

Antes de darle el puntapié inicial a su empresa, con 15, Machuca sufrió la rotura de sus protectores y, por contar con escasos recursos, debió improvisar para continuar jugando al fútbol. Fabricó canilleras con el material de un balde y lo moldeó con un secador de pelo.

No sabía en ese momento que iba a lograr impulsar su marca, Fenikks, y mucho menos que iba a ser a través de un video viral. Tras asociarse con un amigo, lograron profesionalizar su emprendimiento y agregar diseños para cada una de las unidades.

Allí nació la idea de ir a un partido de la Selección Argentina y obsequiarle un par nada menos que a Messi con diseños del Mundial. Aunque la Pulga pasó sin frenar, tomó el regalo y otras cámaras captaron la reacción que catapultaría la idea de Tomás. El rosarino y De Paul les prestaron especial atención y miraron las canilleras con lujo de detalle. Un gesto simple, pero suficiente para crecer.

De esta manera, el diseño personalizado por dos amigos de Machuca sorprendió a Messi y Fenikks creció, pero no sin complicaciones. Es que debieron buscarle la vuelta para incrementar el volumen de fabricación y encontraron la forma a través del reciclaje de tapitas del plástico.

Hoy en día fabrican alrededor de 15 mil pares de canilleras por mes y recoletan las tapias a través de las donaciones en clubes. A cambio, cumplen con un gesto solidario: regalar a esas instituciones un par de protectores por cada uno vendido.

  • Tomás Machuca, a los 17 años, creó el emprendimiento de canilleras Fenikks.
  • Lionel Messi y Rodrigo De Paul impulsaron la marca Fenikks con un video viral.
  • Fenikks fabrica 15 mil pares de canilleras al mes con tapas de plástico recicladas.
Agustín Vetere

