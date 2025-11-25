A dos años de marcharse libre, la millonaria cifra que Agustín Almendra deberá pagarle a Boca por orden judicial

Cuando parecía que las tensiones entre Agustín Almendra y Boca había quedado en el tiempo con su partida libre y futura consagración deportiva en Racing, la trama revivió con un inesperado revés judicial. En las últimas horas, según pudo saber Bolavip, la Justicia falló a favor del Xeneize, obligando al actual volante de la Academia a restituir una importante suma de dinero que había sido prestada durante su vínculo con el club de La Ribera.

La cifra en cuestión asciende a 769.231 dólares estadounidenses (poco más de 1.113 millones de pesos argentinos), a los que se suman los intereses correspondientes. Este monto corresponde a un préstamo que Boca le otorgó al mediocampista en su momento para que pudiera concretar la compra de una propiedad. Sin embargo, dado que Almendra se marchó de la institución en condición de libre tras cumplir su contrato, a mediados de 2023, el jugador nunca devolvió el dinero y club tampoco tuvo la posibilidad de recuperar el monto.

La resolución judicial, que condena al futbolista a devolver el capital más intereses dentro de los diez días de quedar firme el fallo, ratifica la obligación de Almendra de saldar la deuda a su ex club. Así, se revive un tema que parecía zanjado en el plano deportivo, pero que arrastraba una obligación contractual no resuelta.

El fallo llega en un momento de plena vigencia de Almendra en el fútbol argentino, a poco más de dos años de su salida de Boca. El volante es titular indiscutido en Racing, donde fue campeón de la Copa Sudamericana, y tiene contrato vigente hasta finales de 2026.

Agustín Almendra deberá pagar una vieja deuda que mantiene con Boca (Getty).

Vale recordar que supo ser una de las grandes promesas de las divisiones inferiores azul y oro, disputando un total de 69 partidos, pero terminó su ciclo apartado del plantel y sin la posibilidad de sumar minutos debido a una discusión con Sebastián Battaglia, entrenador por aquel entonces.

Ahora, con esta determinación judicial que obliga a la devolución del dinero, queda en manos de Almendra y su entorno definir los mecanismos para saldar la deuda que lo vincula legalmente con el club que lo formó, a pesar de que su presente deportivo lo tiene triunfando en otra vereda.

Datos clave