El motivo por el que Lionel Scaloni no incluyó a Enzo Fernández en la prelista

Este lunes 18 de agosto la AFA publicó en sus cuentas de redes sociales la prelista de convocados de la Selección Argentina, de la que saldrán los citados para los dos últimos encuentros correspondientes a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En dicha nómina para los encuentros con Venezuela y Ecuador hubo varias sorpresas. Principalmente, las presencias de Julio Soler del Bournemouth, de Alan Varela del Porto, de Claudio Echeverri del Manchester City y de José Manuel López (quien por primera vez apareció en una convocatoria de Lionel Scaloni) del Palmeiras.

Pero además, hubo un jugador que brilló por su ausencia. Fue Enzo Fernández quien, en esta ocasión, no pudo ser seleccionado por el cuerpo técnico del combinado albiceleste. Resulta que el mediocampista del Chelsea recibió la roja directa contra Colombia en el Estadio Monumental por un planchazo impremeditado a Kevin Castaño.

El otro ausente de la prelista de Scaloni

El que otra vez quedó afuera de las consideraciones de Lionel Scaloni fue Alejandro Garnacho. El delantero, que fue apartado del Manchester United -y que en teoría estaría encaminando su fichaje por el Chelsea-, no es convocado para la Selección Argentina desde noviembre del 2024. Jugó 26 minutos con Paraguay en Asunción y desde entonces se perdió los compromisos con: Perú, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia.

Todos los integrantes de la prelista para los encuentros de la Selección Argentina en septiembre

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

Alan Varela (FC Porto)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Tigres de la UANL)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

