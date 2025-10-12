La desazón en México por una nueva derrota con Argentina: ”Continúa la maldición”

No hubo batacazo. La Selección de México de Eduardo Arce, que venía desempeñando un gran torneo al empatar con Brasil y con España y al derrotar a Marruecos y al anfitrión Chile, cayó 2 a 0 con la Selección Argentina y se despidió de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 2025 en los Cuartos de Final.

Con tantos de Maher Carrizo en el primer tiempo y de Mateo Silvetti en el complemento, los de Diego Placente fueron ampliamente superiores y se quedaron con el pase a la siguiente instancia, en la que ahora se verán las caras con Colombia (este miércoles 15 de octubre), que el mismo sábado, un poco más temprano, desplazó a España por un marcador de 3 a 2.

Esta nueva caída de México ante la Albiceleste no fue indiferente para los medios de comunicación del país norteamericano ni mucho menos. De hecho, en la previa hubo una expectativa, tanto en los comunicadores como en los hinchas, prácticamente de un torneo de mayores, pues en el ambiente palpaban la chance de desquitarse por las derrotas en los duelos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022.

Récord: ”Argentina vence a México en los Cuartos de Final Sub 20 y avanza a la Semifinales del torneo. Se terminó el sueño: México cae ante Argentina y queda fuera del Mundial Sub-20”.

Publicidad

Publicidad

Diario AS México: ”Continúa la maldición México vs Argentina. El Tricolor volvió a caer ante la Albiceleste, ahora en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. El encuentro se tornó aún más complicado para el cuadro nacional, que terminó con dos expulsados y prolongó así una historia de descalabros ante el combinado sudamericano en los distintos torneos de la FIFA”.

Periódico Esto: ”Bueno, lo intentamos… Argentina elimina a México del Mundial Sub 20. Argentina eliminó a México del Mundial Sub 20, en un partido repleto de patadas pero de falta de profundidad por parte del Tricolor”.

Publicidad

Publicidad

Juan Futbol, por su parte, hizo énfasis en el festejo de los jugadores de la Selección Argentina al ritmo de la canción de ”El Chavo del 8”: ”Selección de Argentina se burla de México con la música del Chavo del 8 en el Mundial Sub 20. El duelo de México vs Argentina terminó con una contundente victoria de la Albiceleste sobre el Tri, tras un partido sumamente tenso. Los jugadores de la Albiceleste Sub 20 se burlaron de los mexicanos con la música del Chavo del 8, lo que generó olas de reacciones en las redes”.

La mejor performance de México en el Mundial Sub 20 sigue siendo la de 1977

La Selección de México volvió a quedar en el camino de su búsqueda por ser campeón del mundo en la Sub 20. Con la eliminación ante Argentina, su mejor performance sigue siendo el subcampeonato de la edición que se llevó a cabo en Túnez, en la que cayó en la Final por penales ante el combinado de la Unión Soviética.

ver también En un final caliente, Argentina venció 2-0 a México y clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20