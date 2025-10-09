La amenaza en Miami que pone en riesgo el amistoso entre Argentina y Venezuela

La Selección Argentina ultima detalles para disputar este viernes el primero de los dos partidos amistosos que tiene programados para la presente Fecha FIFA, ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras un miércoles atípico por la noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo que llevó a improvisar un sentido minuto de silencio como homenaje en el entrenamiento, el equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá hoy su última práctica antes de definir alineación titular.

En las últimas horas, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos brindó detalles sobre las condiciones climáticas que se esperan para el fin de semana y que podrían llegar a poner en riesgo el normal desarrollo del encuentro.

Esos pronósticos refieren a que “lloverá copiosamente en el sur de la Florida debido a la llegada de un sistema tropical”, con probabilidades de que esas condiciones ya se registren para las 20.00 del viernes en hora local, que es la programada para el inicio de las acciones entre Argentina y Venezuela.

De momento, las probabilidades de que se registre una tormenta tropical siguen siendo bajas para el viernes, pero ya se vaticina que “la perturbación provocará intensas lluvias sobre la península a medida que avance lentamente por el estado en los próximos días”.

Entrenamiento de la Selección Argentina el miércoles en Miami. (Foto de Selección Argentina en X).

El Mundial de Clubes como antecendente

El protocolo de tormentas que se aplicó durante el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos ya fue prueba de que las medidas son muy rigurosas en relación a las causales de suspensión o demora de un partido. El mismo dispuso que “si la autoridad del partido visualiza un rayo o escucha un trueno está obligada a frenar momentáneamente el duelo”.

Por lo cual, si esas condiciones se dieran previo al inicio de un encuentro, el mismo podría demorarse o incluso tener que reprogramarse de no haber una mejoría con el correr de las horas. Si la suspensión se da con el partido en desarrollo, el protocolo indica que “el árbitro deberá esperar 30 minutos” antes de reanudar las acciones si las condiciones vuelven a ser óptimas.

Riesgo de inundaciones

La oficina de Miami del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos también informó que podrían registrarse en la región “de una a dos pulgadas de lluvia durante el fin de semana, con hasta tres pulgadas en algunas zonas durante tormentas particularmente fuertes”. Existe incluso la posibilidad, de momento menor, de que se registren hasta cinco pulgadas de lluvias, lo que podría causar “inundaciones aisladas en el área metropolitana de la Costa Este”.