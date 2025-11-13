La emoción del hincha que se llevó la pelota que regaló Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina: “Me temblaba todo”

En la previa del viaje a Angola para enfrentarse en un amistoso al combinado local, la Selección Argentina realizó un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Manuel Martínez Valero, la cancha de Elche, para despedirse de la gente, ya que fue la última práctica del año.

Bolavip estuvo presente en esta práctica y luego de la misma dialogó con los hinchas presentes, ya que algunos recibieron regalos por parte de los jugadores, quienes se acercaron a las tribunas para enviarles las pelotas que usaron a lo largo del entrenamiento.

En diálogo con Bolavip, el hincha que se llevó el balón que pateó Lionel Messi a la segunda bandeja, mostró su emoción por este regalo y contó parte de su vida. El mismo, fue Damián, oriundo de Lanús, quien es hincha de River y que vive en Alicante, donde entrenó la Selección, hace 20 años.

“Agarré la pelota que pateó Messi después del entrenamiento. Estaba en la segunda bandeja y llegó hasta ahí”, inició el hincha argentino para contar dónde estaba en el estadio de Elche. “Me peleé con mi hermano para agarrar la pelota, ja. Me temblaba todo, pedían la pelota para sacarse fotos“, agregó sobre cómo consiguió el balón.

Para cerrar, comentó cómo fue el momento en el que vio que Messi iba a tirar la pelota y reveló qué hará con ella: “Filmé que pateó para abajo y cuando Messi miró para arriba solté el teléfono y la fui a buscar. Voy a guardar la pelota”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Un hincha de Banfield se quedó con la pelota de Tagliafico

Por otro lado, un fanático del Taladro que vive en España recibió una pelota de regalo por parte de Nicolás Tagliafico, jugador surgido de este club. “Esta pelota fue de Nico Tagliafico, había una bandera de la peña de Banfield, nos reconoció, nos vio, se acercó y me dio la pelota. Esta va al museo”, le comentó a Bolavip.

ver también Scaloni definió al reemplazante de Dibu Martínez: con Messi incluido, la formación que piensa para Angola vs. Argentina

Siguiendo por la misma línea, agregó respecto a cómo fue el primer encuentro con el lateral izquierdo: “Estuve atrás del arco, él ya nos relojeó cuando salió a la cancha y cuando tuvo que tirar las pelotas, amablemente nos la alcanzó”.

Un niño se llevó otra pelota

Además, un niño nacido en España, e hijo de madre argentina, se acercó al estadio de Elche con la indumentaria de la Selección y compartió su felicidad por quedarse con una de las pelotas que los jugadores de la Albiceleste tiraron a las tribunas en las que había más de 25 mil hinchas presentes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis