Finalissima: España siembra incertidumbre con el Lusail para el partido con Argentina

La Selección Argentina se mantiene a la expectativa de los resultados de España en la fecha FIFA de noviembre, para saber si finalmente se abre el espacio suficiente en el calendario del mes de marzo del año que viene en función de la Finalissima, el certamen que enfrenta a los vigentes campeones de la Copa América y de la Euro.

Resulta que la Albiceleste ya terminó con sus compromisos oficiales en el mes de septiembre (acabó con su participación en las Eliminatorias Conmebol frente a Venezuela y Ecuador como líder de la tabla de posiciones). Desde entonces, la AFA inició gestiones para que la Scaloneta ensaye en amistosos de cara a la Copa del Mundo.

De momento, primero en octubre -vs. Venezuela y Puerto Rico en Miami- y después en noviembre -este viernes frente a Angola en Luanda-, mientras aguarda definiciones de su par ibérico para entender cómo afrontar la primera fecha de combinados nacionales del 2026.

En tanto que los dirigidos por Luis de La Fuente, encaminados a quedarse con el primer lugar de su grupo por las Eliminatorias de la UEFA, deben, por lo menos, empatar tanto con Georgia como con Turquía para aferrarse a su pasaje directo al certamen que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, si empata o pierde con Georgia y cae con Turquía (siempre que los turcos venzan a Bulgaria) tendrá que afrontar el Repechaje y automáticamente la Finalissima se pulverizará (o, por lo menos, AFA, RFEF, UEFA y Conmebol tendrán que pensar, inevitablemente, en disputarla después de la Copa Mundial).

De igual manera, esta serie de resultados desfavorables para la Roja parecen una auténtica utopía si se tiene en cuenta que en la ida a Georgia le ganó 2 a 0 y a los otomanos les clavó 6 en condición de visitante en la ciudad de Konya. Por eso, las partes involucradas ya empezaron a negociar. De ahí que surgiera el viernes 27 o el sábado 28 de marzo como fechas posibles y el Estadio Lusail de Doha como el escenario para la tan ansiada Finalissima.

Sin embargo, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en una conversación que mantuvo con varios medios de comunicación en la entrega de los premios AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) este lunes 10 de noviembre, no quiso confirmar a la capital de Qatar como el lugar que albergará el duelo entre argentinos y españoles.

”En próximas fechas vamos a comunicar dónde va a ser. Es un partido único, que muy pocas veces se repite. Estamos trabajando desde hace tiempo para encontrar el mejor marco y el mejor sitio. La fecha es la que hay”, adelantó Louzán, que cuando le mencionaron el Lusail comentó: ”Esa sede es una de las posibles, pero mientras no se cierre… Para ese partido necesitamos un marco incomparable y un buen acuerdo para los intereses de las dos selecciones”.

Para Rafael Louzán el Argentina vs. España es un clásico

”Es un clásico. Un partido importante que debe tener el mejor marco. Serán fechas muy importantes en la que España debe dejar marcada su impronta”, expresó Louzán en relación con el duelo que probablemente tenga el equipo nacional del continente europeo con la actual campeona del mundo.

