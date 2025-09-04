Nuevo formato de la fecha FIFA da esperanzas a más partidos de Lionel Messi en Argentina

Por estas horas en Argentina se basan en lo tangible. Este jueves 4 de septiembre contra Venezuela, la Selección hará su cierre en condición de local de las Eliminatorias de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (luego le queda la fecha 18 contra Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil el próximo martes 9).

Con lo cual, es muy posible que sea el último compromiso por los puntos de Lionel Messi en suelo albiceleste, con la camiseta del conjunto nacional (vale aclarar), puesto que los hinchas de Newell’s Old Boys nunca se bajarán de su ilusión de verlo con la pilcha leprosa en el Coloso por la Liga Argentina, por lo menos hasta que la Pulga decrete lo contrario.

Leo, de ya 38 años, sabe que esto puede ser así. Él mismo reconoció que será una noche ”especial”. Encima, lo más probable es que el combinado celeste y blanco no deba disputar Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2030 por ser anfitrión de la Fase de Grupos junto a Uruguay y Paraguay. Por lo que en este sentido se esperan mayores especificaciones por parte de Conmebol (que estaría evaluando cambiar el formato del campeonato clasificatorio o los modos de acceso a los otros 3 cupos y medio adicionales que tendrá la región).

Por lo tanto, por la edad y porque no habría Eliminatorias para Argentina hasta 2031, en la cancha de River habrá clima de despedida para el rosarino. No obstante, el nuevo calendario de fechas de seleccionados que aplicará la FIFA para después de la Copa Mundial 2026 se plantea como una esperanza para que la Tricampeona Mundial cuente con más funciones de Lionel Messi, aunque se traten de meras exhibiciones.

Las chances que le brinda la FIFA a Argentina para volver a tener a Leo Messi en el país

Del primero al nueve de junio, Argentina podría disputar un último partido en su territorio antes de defender el título en Norteamérica. Si bien no será de carácter oficial, Leo Messi podría tener una nueva chance para jugar frente a su gente. Pero además, el calendario de equipos nacionales cambiará después de mediados del 2026, lo que abre un panorama diferente de posibilidades.

En concreto, una vez por año, la agenda tendrá ventanas en las que los elencos nacionales podrán jugar hasta cuatro partidos. La primera con este sistema será del 21 de septiembre al 6 de octubre del 2026. Y después del 9 al 17 de noviembre, espacio para dos compromisos. Será en ese entonces cuando la Argentina tenga hasta 4 chances de jugar partidos en el país en dos semanas entre el mes 9 y el mes 10, y 2 opciones más en lo que restará del segundo semestre del 2026.

Asimismo, desde hace meses circula el rumor que Conmebol podría implementar desde las últimas fechas del 2026 o directamente desde las jornadas del 2027, un torneo similar a la Nations League como lo aplica la UEFA o como lo hace la Concacaf.

De hecho, las selecciones femeninas de Sudamérica jugarán la Liga de las Naciones entre octubre del 2025 y junio del 2026 como vía de clasificación para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

