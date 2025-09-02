Los inapropiados mensajes de los hinchas del Aston Villa al Dibu Martínez por su cumpleaños

El mercado de pases de las principales ligas de Europa terminó (en el caso de la Premier League fue este lunes primero de septiembre a las 18 horas local). Con lo cual, se acabaron las especulaciones sobre el presente y futuro de Emiliano Martínez, a quien se lo vinculó con el Manchester United, club que, ante su crisis, buscó hasta último momento una alternativa al criticado André Onana.

Fueron horas realmente movidas, puesto que sobre el cierre en el Old Trafford pudieron sellar la incorporación de Senne Lammens, arquero belga de 23 años procedente del Royal Antwerp, razón por la que desestimaron la otra opción que era, ni más ni menos, el actual arquero campeón del mundo (que encima fue altamente determinante para lograr semejante lauro).

Todo esto, en la previa del cumpleaños número 33 de Emiliano Martínez, que, como sucede con cada futbolista, tuvo su publicación exclusiva en las cuentas de las redes sociales del Aston Villa este martes 2 de septiembre, algo que, inesperadamente, generó la reprobación de los aficionados del equipo de Birmingham, dejando a las claras que algo se rompió entre el público del Villa Park y el marplatense.

En resumidas cuentas, entre los más de 1000 comentarios que se pueden leer en el posteo en Twitter por el aniversario del natalicio del Dibu, hay una gran cantidad de mensajes que piden por el otro arquero que tiene Unai Emery en su plantel, que es el neerlandés Marco Bizot, quien, para colmo, viene de sufrir tres goles ante el Crystal Palace, uno provocado por un penal que él mismo cometió y otro producto de una mala salida.

Así y todo, varios dejaron en evidencia que lo prefieren a Bizot antes que al Dibu, solo porque no les gustó que haya querido fichar por el Manchester United. De hecho, entre las respuestas, también se ven algunos memes del entrenador español, que fue utilizado como vía para exhibir el clima enrarecido que hay con el guardameta de la Selección Argentina, por lo menos, en el inicio de la temporada.

El mal arranque del Aston Villa en la Premier League

El Aston Villa suma un solo punto de nueve posibles en el inicio de la Premier League 2025/2026. Empató en la primera jornada con el Newcastle y luego cayó en la segunda con el Brentford 1 a 0 y en la tercera con el Crystal Palace 3 a 0. Por eso se lo ve anteúltimo en la tabla de posiciones de la liga inglesa (solo por encima del Wolves que perdió en todos sus compromisos).

Tras la fecha FIFA, el elenco de Unai Emery se medirá al Everton, encuentro en el que se espera que el Dibu Martínez -convocado por Lionel Scaloni para los encuentros con Venezuela y Ecuador- vuelva a ser titular (con Newcastle debió cumplir una fecha de suspensión y ante el Crystal Palace no jugó, en teoría, por los rumores que lo daban por transferido al Manchester United).

