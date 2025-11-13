Las 7 perlitas del entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso contra Angola

En la previa del amistoso contra Angola en condición de visitante, en lo que será la última presentación del año, la Selección Argentina realizó un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Manuel Martínez Valero, la casa del Elche, con la presencia de más de 20 mil personas.

Bolavip estuvo presente en esta práctica del equipo comandado por Lionel Scaloni, y el mismo contó con algunas perlas. Además, también hubo una gran noticia para el entrenador, debido a que Lisandro Martínez estuvo a la par de sus compañeros tras recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados.

Las perlas del entrenamiento de la Selección Argentina

El estadio repleto: el Estadio Manuel Martínez Valero se encontró lleno en su totalidad. Una multitud se hizo presente en la casa del Elche para despedir al equipo comandado por Lionel Scaloni, que luego de esta práctica emprenderá el viaje a Angola para enfrentar al seleccionado local.

El estadio de Elche repleto de hinchas argentinos. (Bolavip).

Los gritos de goles de Messi: ante cada remate del delantero argentino que terminó en gol, los hinchas lo gritaron para celebrar. La euforia por el capitán de la Albiceleste fue alta, ya que está viviendo su último proceso mundialista, ya que el 2026 será su última Copa del Mundo.

Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina. (Bolavip).

La bandera homenaje a los campeones del mundo: en una de las tribunas del estadio se desplegó una bandera gigante con la leyenda “Coronados de gloria vivamos”, junto a imágenes de los 26 futbolistas que formaron parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

La bandera para los campeones del mundo. (Bolavip).

La fiesta en las tribunas: además de celebrar los goles del capitán argentino y de otros jugadores, los hinchas presentes en las gradas vivieron una verdadera fiesta. Tal es así que además comenzaron a hacer la ola en las cuatro tribunas de la cancha.

La presencia de Tapia y Bragarnik: Claudio Tapia, presidente de la AFA, estuvo presente en el entrenamiento para acompañar al equipo comandado por Scaloni. Además, junto a él, estuvo el empresario argentino, Christian Bragarnik, quien no solo es representante de jugadores, sino que también es el dueño del Elche.

Chiqui Tapia en el entrenamiento de la Selección junto a Bragarnik. (Bolavip).

Regalos a los hinchas: tras culminar la práctica, el plantel de la Selección se dividió en cuatro pequeños grupos, que se acercaron a cada una de las tribunas para tirar pelotas y regalarlas. Allí se dio una situación curiosa, ya que Cuti Romero quiso enviar un balón a la segunda bandeja, se quedó corto y generó la risa del público.

El regalo de Elche a Messi: como homenaje al delantero de la Selección Argentina, el equipo español encuadró una camiseta con la 10. Cabe destacar que a lo largo de su carrera, Messi lo enfrentó en varias oportunidades y este fue su regreso al estadio tras más de cuatro años.

