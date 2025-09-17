Leonardo Balerdi le puso un freno a la comparación de Franco Mastantuono con Messi: “Leo hay uno solo”

Desde su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono comenzó a ser comparado con Lamine Yamal por su manera de jugar y también porque el delantero español juega en el Barcelona, clásico rival del Merengue. Además, también las comparaciones llegaron con Lionel Messi.

Con el astro argentino, además de tener una similitud en sus características, fue comparado debido a que en la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador, el oriundo de Azul portó el dorsal 10, el mismo que Messi dejó libre debido a que no viajó a jugar este encuentro.

Referido a esto, Leonardo Balerdi, capitán del Olympique de Marsella, último rival del Real Madrid, y compañero de Mastantuono en la Albiceleste, habló con los medios y le puso un freno a la comparación, ya que afirmó que Lionel Messi es único y no habrá otro jugador como él.

“Franco es un fenómeno, hay que tenerlo siempre cerca porque es muy peligroso y cuando se mete para dentro puede generar mucho daño. Es un crack y ojalá que le vaya muy bien”, inició el defensor central de 26 años, que fue titular en la derrota de su equipo ante el Merengue.

Y agregó con un consejo para el volante de 18 años: “Tiene que hacer su camino, de tratar de no pensar en eso y estar tranquilo porque tiene para hacer grandes cosas. No tiene que reflejarse con Messi porque Messi hay uno solo y creo que cualquiera que se lo compare va a salir perdiendo”.

Pedja Mijatovic elogió a Mastantuono

”Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad y no tiene miedo”, expresó el exdelantero montenegrino (en su momento yugoslavo), en una conversación que mantuvo con el programa radial El Larguero luego de la victoria del Real Madrid sobre el Olympique de Marsella por la UEFA Champions League.

En esa misma línea, Mijatovic, que participó con Yugoslavia de la Copa del Mundo de Francia 1998, añadió: ”A Franco Mastantuono no le impone el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo. No ha tenido suerte de cara a gol hasta ahora, pero tiene unos detalles tremendos. Tiene mucho futuro por delante”.

