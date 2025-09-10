Es tendencia:
Lionel Scaloni explicó por qué le dio la 10 de Messi a Franco Mastantuono

El ex-River fue el encargado de usar el mítico dorsal de Leo ante Ecuador. El motivo.

Por Joaquín Alis

Una de las grandes sorpresas de la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Ecuador se dio en el vestuario, cuando se vio que Franco Mastantuono iba a ser el dueño de la 10 de Lionel Messi. El ex-River, que fue suplente ante la Tri, heredó el mítico dorsal ante la baja del capitán.

El futbolista del Real Madrid tuvo un puñado de minutos para lucir esa camiseta en cancha, aunque no pudo hacer nada para evitar la derrota de la Albiceleste ante el equipo de Sebastián Beccacece. En la conferencia de prensa, fue Lionel Scaloni quien se encargó de explicar la decisión de darle ese número al joven.

Al principio la iba a llevar Thiago Almada, pero no no pudo ser parte de la partida y bueno… se la dimos a Franco. Preferimos no arriesgarlo a Thiago en este partido”, explicó el director técnico, que finalmente prescindió de los servicios del ex-Vélez por una molestia física.

Posteriormente, el estratega valoró el ingreso de Mastantuono: “Entró bien. Tiene tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe. Lo que pasa es que entró en un momento en el que Ecuador estaba con un bloque bastante bajo y había pocos espacios“.

“Lo importante es que él siempre intenta y y tiene personalidad, así que otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo”, concluyó Scaloni, que ya empieza a pensar en la fecha FIFA de octubre, en la que sus dirigidos enfrentarán a Venezuela y Puerto Rico en dos amistosos internacionales.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

La Selección Argentina volverá a la acción en exactamente un mes para jugar el primero de sus dos amistosos. El rival del viernes 10 de octubre será Venezuela, en un compromiso que comenzará a las 21 y que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Publicidad

Días después, con horario a confirmar, la Albiceleste viajará a Chicago para verse las caras con Puerto Rico. De ganar ambos compromisos, el equipo de Scaloni tendrá la chance de recuperar la cima del ranking FIFA, algo que perdió tras la caída ante Ecuador.

