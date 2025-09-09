Lionel Scaloni confirmó la primera baja de la Selección Argentina para el debut en el Mundial: “Me jode”

Por la última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL, la Selección Argentina tropezó por 1-0 ante su par de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. Enner Valencia, de penal en la primera parte, anotó el único tanto de la noche con un remate al medio para vencer a Dibu Martínez.

De esta manera, la Albiceleste cumplió con todos sus compromisos del clasificatorio. Cabe recordar que ambos contrincantes de este duelo llegaron con el boleto en mano para el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió a la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo y cómo afectará al equipo de cara al futuro. Es que el zaguero deberá cumplir la sanción en el próximo partido oficial: el debut en la Copa del Mundo.

“Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial. Es una lástima también la sensación de que no podés meter la pierna. Jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”, comentó el DT de Pujato.

Y se extendió sobre las sensaciones del equipo durante el trámite: “Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido sobre todo cuando nos quedamos con 10. El partido estaba complicado. Siempre estuvimos en partido, con el miedo de tener una expulsión. Ahí se desvirtuó el partido y no pudimos concretar o generar situaciones de gol. Ante un rival muy bueno el segundo tiempo fue nuestro. Pudimos hacer algo más, pero no se dio”.

Scaloni valoró la participación de Mastantuono

“Entró bien, tiene personalidad. Le gusta jugar con la pelota, la recibe. Ecuador estaba en un bloque bajo, pero siempre intenta”, comentó el entrenador argentino. Y explicó su decisión sobre darle la 10 de Messi por su ausencia: “La 10 la iba a llevar Almada, pero no pudo ser de la partida. Se la dimos a Franco”.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Los campeones del mundo arrancarán en octubre con una serie de amistosos para intentar llegar de la mejor forma al Mundial 2026. El viernes 10 de octubre enfrentarán a Venezuela en Miami, mientras que el martes 13 lo harán ante Puerto Rico en Chicago.

