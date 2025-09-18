“Solo puedo ver a Bebeto y Romario”: las repercusiones en Brasil del triunfo de Palmeiras ante River por la Copa Libertadores

En el Estadio Más Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, Palmeiras le ganó 2 a 1 a River, que descontó a través de Lucas Martínez Quarta, y de esta manera llega bien parado a la revancha en Brasil.

Tras este encuentro, los medios brasileños destacaron el nivel individual de varios futbolistas del elenco comandado por Abel Ferreira. Dos de ellos fueron José Manuel López y Vitor Roque, debido a que complicaron a la defensa rival y armaron una gran jugada para el segundo gol del Verdao.

“Hablas de Flaco López y Vitor Roque y yo solo puedo ver a Bebeto y Romário“, fue el posteo de ESPN Brasil, en el que comparó a la delantera de Palmeiras con la mítica dupla de la Selección de Brasil que se consagró campeona del mundo en Estados Unidos 1994.

“¡Ni siquiera Tinder sería capaz de hacer este Match!”, “Gracias al Ceará por ayudar al técnico del Palmeiras a descubrir esta dupla”, “Vitor Roque y el Flaco López son literalmente Ronaldo Nazario y Romario”, “Separados son comunes. ¡Juntos son insuperables!”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas ante este posteo.

Cabe destacar que el nivel de López y Vitor Roque levantó en el último tiempo, precisamente desde la finalización del Mundial de Clubes, a tal punto que hicieron cambiar de esquema a Abel Ferreira, debido a que antes jugaba con una sola referencia de área, mientras que ahora juega con los dos juntos.

De los últimos 26 goles que convirtió Palmeiras entre competencias locales e internacionales, en 16 participaron estos dos delanteros, ya sea convirtiendo, asistiendo a sus compañeros o recibiendo una infracción que derivó en un penal a favor de su equipo.

Los números del Flaco López en Palmeiras

Desde su llegada al elenco brasileño a mediados de 2022, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 161 partidos. En los mismos convirtió 49 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 26 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8213 minutos en cancha.

Los números de Vitor Roque en Palmeiras

Desde su llegada al Verdao a principios de este año, el delantero de 20 años lleva disputados un total de 39 partidos, en los que marcó 11 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 3 tarjetas amarillas en 2581 minutos en cancha.

