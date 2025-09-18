Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

“Solo puedo ver a Bebeto y Romario”: las repercusiones en Brasil del triunfo de Palmeiras ante River por la Copa Libertadores

En las redes sociales los medios destacaron a José Manuel López y Vitor Roque por su rendimiento en el Más Monumental.

Por Marco D'arcangelo

Vitor Roque y José Manuel López festejan el segundo gol ante River.
© GettyVitor Roque y José Manuel López festejan el segundo gol ante River.

En el Estadio Más Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, Palmeiras le ganó 2 a 1 a River, que descontó a través de Lucas Martínez Quarta, y de esta manera llega bien parado a la revancha en Brasil.

Tras este encuentro, los medios brasileños destacaron el nivel individual de varios futbolistas del elenco comandado por Abel Ferreira. Dos de ellos fueron José Manuel López y Vitor Roque, debido a que complicaron a la defensa rival y armaron una gran jugada para el segundo gol del Verdao. 

“Hablas de Flaco López y Vitor Roque y yo solo puedo ver a Bebeto y Romário“, fue el posteo de ESPN Brasil, en el que comparó a la delantera de Palmeiras con la mítica dupla de la Selección de Brasil que se consagró campeona del mundo en Estados Unidos 1994. 

Tweet placeholder

“¡Ni siquiera Tinder sería capaz de hacer este Match!”, “Gracias al Ceará por ayudar al técnico del Palmeiras a descubrir esta dupla”, “Vitor Roque y el Flaco López son literalmente Ronaldo Nazario y Romario”, “Separados son comunes. ¡Juntos son insuperables!”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas ante este posteo.

Cabe destacar que el nivel de López y Vitor Roque levantó en el último tiempo, precisamente desde la finalización del Mundial de Clubes, a tal punto que hicieron cambiar de esquema a Abel Ferreira, debido a que antes jugaba con una sola referencia de área, mientras que ahora juega con los dos juntos. 

Publicidad

De los últimos 26 goles que convirtió Palmeiras entre competencias locales e internacionales, en 16 participaron estos dos delanteros, ya sea convirtiendo, asistiendo a sus compañeros o recibiendo una infracción que derivó en un penal a favor de su equipo. 

Los números del Flaco López en Palmeiras

Desde su llegada al elenco brasileño a mediados de 2022, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 161 partidos. En los mismos convirtió 49 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 26 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8213 minutos en cancha. 

Los números de Vitor Roque en Palmeiras

Desde su llegada al Verdao a principios de este año, el delantero de 20 años lleva disputados un total de 39 partidos, en los que marcó 11 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 3 tarjetas amarillas en 2581 minutos en cancha. 

Publicidad
En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ”Sueña con la Semifinal”

ver también

En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ”Sueña con la Semifinal”

Con guiño a la final de Madrid, Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: “Gran admiración”

ver también

Con guiño a la final de Madrid, Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: “Gran admiración”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”
Copa Libertadores

La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras
River Plate

Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras

En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ''Sueña con la Semifinal''
River Plate

En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ''Sueña con la Semifinal''

Valdano sobre Mastantuono: ''Tiene que convencer a la gente del Real Madrid''
Fútbol europeo

Valdano sobre Mastantuono: ''Tiene que convencer a la gente del Real Madrid''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo